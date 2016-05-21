В пресс-службе МВД РК прокомментировали ситуацию с задержанием журналистов в ряде регионов Казахстана. IMG_1236 После того, как в интернете появилась информация о задержании журналистов, пресс-служба МВД РК распространила сообщение, в котором говорится, что "ранее, с помощью сети интернет и мессенджера WhatsApр предпринимались попытки организовать незаконные массовые акции протеста и распространялись провокационные призывы к этому". - Под предлогом сбора для мирного высказывания мнений по земельному вопросу, скрывались подготовительные противоправные действия, направленные на организацию нарушений общественной безопасности, групповых хулиганских действий и массовых беспорядков, в ходе которых могли пострадать обманутые люди, откликнувшиеся на призыв. При том, что призывы, то есть организация незаконного митинга, как и сам факт участия в нем, влекут административную и уголовную ответственность: статьей 488 КоАП РК "Нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций", статьями 174 "Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни", 400 "Нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, пикетов, уличных шествий и демонстраций" УК РК. Для обеспечения безопасности граждан правоохранительными органами проводилась разъяснительная работа о противозаконности действий, направленных на нарушения общественной безопасности, хулиганство и массовые беспорядки", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МВД РК. Также в письме сказано, что "посредством общедоступных источников, в том числе и средств массовой информации, заблаговременно были разъяснены положения законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций и ответственность за призывы к проведению несанкционированных акций протеста и участию в них. Сегодня органами правопорядка предприняты должные меры по охране общественного порядка, а также защите конституционных прав и безопасности граждан. За попытку организации несанкционированных митингов были задержаны и доставлены в органы внутренних дел ряд организаторов и активных участников, с дальнейшим принятием мер, согласно законодательству Республики Казахстан". - К сожалению, в ряде регионов по вине отдельных сотрудников были ограничены права журналистов. При поступлении сообщений о таких действиях нами предпринимались незамедлительные меры. Указанная ситуация будет тщательно проанализирована. На места будут направлены соответствующие указания о недопустимости подобных действий, виновные будут привлечены к ответственности, - отметили в пресс-службе МВД. Напомним, сегодня, 21 мая, полицейские вместе с митингующими задержали и журналистов местных СМИ.