Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на ЗКОФ "Нацбанка". nacbankПо предварительным данным филиала национального банка РК, в декабре 2014 года в ЗКО было продано около 1,5 миллиарда российских рублей. Примерно столько же рублей западноказахстанцы купили и в ноябре прошлого года. Напомним, падение рубля началось в начале осени прошлого года. Из-за снижения курса российской валюты в Казахстане начался ажиотаж: жители приграничных областей республики стали ездить за товарами, в том числе и за автомашинами в РФ. Если в сентябре 2014 года в ЗКО было продано 800 млн рублей, то в октябре западноказахстанцы скупили уже 1 миллиард 300 миллионов рублей. В ноябре банки второго уровня нашей области продали 1 млрд 517 млн рублей. В конце прошлого года российская валюта опустилась до трех тенге, а вот с нового года рубль упал ниже отметки в три тенге. Так, официальный курс рубля, установленный Нацбанком опускался до отметки 2,79 тенге. Сегодня, 16 января, официальный курс рубля составил 2,82 тенге. Уже тогда в филиале Нацбанка заявили о том, что такого падения не было даже при девальвации в 2009 году. Еще с прошлой недели банки второго уровня в обменных пунктах рубль покупают в коридоре 2,70-2,90 тенге, а продают за 3,05-3,10 тенге. Фото Медета МЕДРЕСОВА