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Происшествия Социум

Полторы тысячи гектаров камыша выгорело на побережье Каспия в Атырау

Тушение камыша продолжается. Фото предоставлено ДЧС Атырауской области Как сообщили в департаменте по ЧС Атырауской области, тушение возгорания в густых зарослях камыша (высотой 2-2,5 метров) затруднено заболоченной местностью. Огнеборцы тушат пожар в пешем порядке с помощью хлопушек из-за отсутствия проезда техники к очагам загорания. По космоснимкам АО НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» ориентировочная площадь выгоревшей территории составляет более 1,5 тысячи гектаров. - С 9 по 15 декабря сотрудники ДЧС Атырауской области совместно с ГПР «Ак Жайык» ликвидировали более 40 гектаров загорания. На сего
Кристина Кобина
Полторы тысячи гектаров камыша выгорело на побережье Каспия в Атырау
Тушение камыша продолжается.
Полторы тысячи гектаров камыша выгорело на побережье Каспия в Атырау
Полторы тысячи гектаров камыша выгорело на побережье Каспия в Атырау
Фото предоставлено ДЧС Атырауской области Как сообщили в департаменте по ЧС Атырауской области, тушение возгорания в густых зарослях камыша (высотой 2-2,5 метров) затруднено заболоченной местностью. Огнеборцы тушат пожар в пешем порядке с помощью хлопушек из-за отсутствия проезда техники к очагам загорания. По космоснимкам АО НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» ориентировочная площадь выгоревшей территории составляет более 1,5 тысячи гектаров.
 - С 9 по 15 декабря сотрудники  ДЧС Атырауской области совместно с ГПР «Ак Жайык»  ликвидировали более 40 гектаров загорания. На сегодняшний день происходит тление камыша предварительно на площади трех гектаров. Тушение продолжается. На месте работают 16 человек и одна единица техники ДЧС Атырауской области, 12 человек и три единицы техники ГПР «Ак Жайык», - рассказали в ведомстве.
Сообщается, что угрозы для населенных пунктов нет. Проводится ежедневный мониторинг пожарной обстановки.
Полторы тысячи гектаров камыша выгорело на побережье Каспия в Атырау
Полторы тысячи гектаров камыша выгорело на побережье Каспия в Атырау
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Пожар камыш

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