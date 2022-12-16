Полторы тысячи гектаров камыша выгорело на побережье Каспия в Атырау

Тушение камыша продолжается. Фото предоставлено ДЧС Атырауской области Как сообщили в департаменте по ЧС Атырауской области, тушение возгорания в густых зарослях камыша (высотой 2-2,5 метров) затруднено заболоченной местностью. Огнеборцы тушат пожар в пешем порядке с помощью хлопушек из-за отсутствия проезда техники к очагам загорания. По космоснимкам АО НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» ориентировочная площадь выгоревшей территории составляет более 1,5 тысячи гектаров. - С 9 по 15 декабря сотрудники ДЧС Атырауской области совместно с ГПР «Ак Жайык» ликвидировали более 40 гектаров загорания. На сего