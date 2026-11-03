Получить кредит станет сложнее? АРРФР проверит 11 банков Казахстана

Специалисты проверят, насколько корректно финансовые организации рассчитывают коэффициент долговой нагрузки (КДН) клиентов, сообщили в АРРФР РК.

Ранее ведомство уже протестировало эту схему в восьми банках. Результаты "пилота" показали, что банки используют разные подходы к оценке платежеспособности заёмщиков и нередко занижают их реальную кредитную нагрузку.

Зачем регулятор меняет подход к проверкам

Коэффициент долговой нагрузки показывает, какую часть ежемесячного дохода заёмщик отдает на погашение всех своих долгов. Если банк ошибается в расчетах или сознательно их упрощает, человек получает займ, который не в состоянии обслуживать.

Как отмачеют в агентстве, регулярные проверки DSR подтолкнут банки к пересмотру своих скоринговых моделей. Регулятор рассчитывает унифицировать правила расчета КДН для всего банковского сектора и снизить риски невозврата займов.

Что изменится для заёмщиков и банков

По итогам ревизий АРРФР оценит выявленные нарушения и обяжет банки применить надзорные меры или принять планы корректировок. Собранные данные также станут основой для ужесточения нормативных требований к выдаче кредитов.

Для граждан это означает, что получить новые займы станет сложнее: банки будут строже перепроверять официальные доходы и уже имеющиеся обязательства перед одобрением заявки.

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