Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Сайлау
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Получить кредит станет сложнее? АРРФР проверит 11 банков Казахстана

Финрегулятор запускает регулярный надзорный процесс Debt Service Review (DSR) для проверки 11 крупных банков страны.
Варвара Тыщенко
Получить кредит станет сложнее? АРРФР проверит 11 банков Казахстана
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Специалисты проверят, насколько корректно финансовые организации рассчитывают коэффициент долговой нагрузки (КДН) клиентов, сообщили в АРРФР РК.

Ранее ведомство уже протестировало эту схему в восьми банках. Результаты "пилота" показали, что банки используют разные подходы к оценке платежеспособности заёмщиков и нередко занижают их реальную кредитную нагрузку.

Зачем регулятор меняет подход к проверкам

Коэффициент долговой нагрузки показывает, какую часть ежемесячного дохода заёмщик отдает на погашение всех своих долгов. Если банк ошибается в расчетах или сознательно их упрощает, человек получает займ, который не в состоянии обслуживать.

Как отмачеют в агентстве, регулярные проверки DSR подтолкнут банки к пересмотру своих скоринговых моделей. Регулятор рассчитывает унифицировать правила расчета КДН для всего банковского сектора и снизить риски невозврата займов.

Что изменится для заёмщиков и банков

По итогам ревизий АРРФР оценит выявленные нарушения и обяжет банки применить надзорные меры или принять планы корректировок. Собранные данные также станут основой для ужесточения нормативных требований к выдаче кредитов.

Для граждан это означает, что получить новые займы станет сложнее: банки будут строже перепроверять официальные доходы и уже имеющиеся обязательства перед одобрением заявки.

Читайте также:

Кредит кредитование долговая нагрузка

Читайте также

Новости партнёров