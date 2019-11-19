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Социум

Пользу коллективных трудовых договоров обсудили в ЗКО

На сегодняшний день в регионе во всех трудовых коллективах, где есть первичные профсоюзные организации имеются коллективные договора, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Председатель территориальных объединений профсоюзов «Профцентр ЗКО» Айгуль Есекенова рассказала, что, как правило, такие примеры социального напряжения в коллективах, как задержка заработной платы, нарушение прав работников, игнорирование жалоб работников возникают в трудовых коллективах, где нет профсоюзных организаций. - Согласно данным Инспекции по труду ЗКО на сегодня количество в
Дана Рахметова
Пользу коллективных трудовых договоров обсудили в ЗКО
На сегодняшний день в регионе во всех трудовых коллективах, где есть первичные профсоюзные организации имеются коллективные договора, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Председатель территориальных объединений профсоюзов «Профцентр ЗКО» Айгуль Есекенова рассказала, что, как правило, такие примеры социального напряжения в коллективах, как задержка заработной платы, нарушение прав работников, игнорирование жалоб работников возникают в трудовых коллективах, где нет профсоюзных организаций. - Согласно данным Инспекции по труду ЗКО на сегодня количество всех зарегистрированных коллективных договоров в регионе составляет 1635 или 25,5% от количества действующих хозяйственных субъектов, коллективными договорами охвачены свыше 130 тысяч человек или 55,6% от количества всех работников (по данным Департамента статистики области количество работников в организациях и предприятиях – 234 442 человек), - рассказала Айгуль Есекенова. Областные профсоюзы наряду с работами по увеличению числа коллективных договоров, уделяем особое внимание улучшению качества данного документа, придания ему социальной направленности, вопросам защиты прав и интересов работающих членов профсоюзов, также обеспечению контроля за исполнением обязанностей сторонами коллективного договора. В частности, с 01 января 2019 года вступил в действие Коллективный договор на 2019-2021 годы ОО «Локальная профсоюзная организация работников компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в.». Коллективный договор был принят с усовершенствованием действующего коллективного договора в сторону улучшения уровня социального пакета и благополучия работников. Согласно Коллективному договору и на будущее сохранились условия по проведению индексации заработной платы всех работников с 1 января каждого года не ниже уровня официальной инфляции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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