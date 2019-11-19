Пользу коллективных трудовых договоров обсудили в ЗКО

На сегодняшний день в регионе во всех трудовых коллективах, где есть первичные профсоюзные организации имеются коллективные договора, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Председатель территориальных объединений профсоюзов «Профцентр ЗКО» Айгуль Есекенова рассказала, что, как правило, такие примеры социального напряжения в коллективах, как задержка заработной платы, нарушение прав работников, игнорирование жалоб работников возникают в трудовых коллективах, где нет профсоюзных организаций. - Согласно данным Инспекции по труду ЗКО на сегодня количество в