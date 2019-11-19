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Социум

В районе ЗКО состоялись дебаты кандидатов в кадровый резерв партии «Nur Otan»

В рамках перезагрузки ведущей партии страны в Шынгырлауском районе состоялись дебаты кандидатов в кадровый резерв районного филиала партии «Nur Otan». Всего в кадровый резерв в районе было зачислено 36 человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жителям 8 сельских округов и близлежащих сел, свои программы представили 36 кандидатов. Партийный кадровый резерв в рамках Программы партийной перезагрузки «Доверие. Диалог. Уверенность в будущем — 7 импульсов партии «Nur Otan» заметно оживит работу филиалов. На открытой дискуссионной площадке кандидаты в кадровый резерв смогли представить осн
Дана Рахметова
В районе ЗКО состоялись дебаты кандидатов в кадровый резерв партии «Nur Otan»
В рамках перезагрузки ведущей партии страны в Шынгырлауском районе состоялись дебаты кандидатов в кадровый резерв районного филиала партии «Nur Otan». Всего в кадровый резерв в районе было зачислено 36 человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Жителям 8 сельских округов и близлежащих сел, свои программы представили 36 кандидатов. Партийный кадровый резерв в рамках Программы партийной перезагрузки «Доверие. Диалог. Уверенность в будущем — 7 импульсов партии «Nur Otan» заметно оживит работу филиалов. На открытой дискуссионной площадке кандидаты в кадровый резерв смогли представить основные положения своей программы. Дебаты проходили в три этапа. На первом кандидатам было дано пять минут, в течение которых они должны были представить себя и рассказать о целях вхождения в резервный состав партии. На втором этапе претенденты высказали свои мнения об актуальных проблемах региона и путях их решения. И в завершении кандидаты задавали вопросы друг другу. - Как известно, согласно задачам, обозначенным Елбасы, Председателем партия Н.А.Назарбаевым в программе модернизации партии «Доверие. Диалог. Уверенность в будущем — 7 импульсов партии», представленной 21 августа 2019 года на расширенном заседании Политсовета партии, в Тюлькубасском районе с 28 октября по 4 ноября велись работы по отбору в кадровый резерв партии. Отбор в рамках пилотного проекта проводится поэтапно во всех регионах. С работниками 23 первичных партийных организаций, относящихся к филиалу, проведена разъяснительная работа. 4 ноября завершена регистрация кандидатов,- рассказал первый заместитель председателя ЗКОФ Партии «Nur Otan» Мурат Мукаев. Кадровый резерв будет сформирован из числа партийцев, членов первичных партийных организаций, активной молодежи, а также сторонников партии. Например, гражданин – представитель НПО – лоббирует интересы объединения, а многодетные матери защищают интересы своей группы. Стоит отметить, что подобные дебаты в рамках проекта будут проведены и в других районах нашей области. Дебаты завершатся 15 ноября, а 16 ноября члены первичных партийных организаций района будут голосовать за претендентов и выберут лучших. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
дебаты

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