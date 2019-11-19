В районе ЗКО состоялись дебаты кандидатов в кадровый резерв партии «Nur Otan»

В рамках перезагрузки ведущей партии страны в Шынгырлауском районе состоялись дебаты кандидатов в кадровый резерв районного филиала партии «Nur Otan». Всего в кадровый резерв в районе было зачислено 36 человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жителям 8 сельских округов и близлежащих сел, свои программы представили 36 кандидатов. Партийный кадровый резерв в рамках Программы партийной перезагрузки «Доверие. Диалог. Уверенность в будущем — 7 импульсов партии «Nur Otan» заметно оживит работу филиалов. На открытой дискуссионной площадке кандидаты в кадровый резерв смогли представить осн