Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум Экономика

Снятие пенсионных: названы пороги достаточности на 2025 год

В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) рассказали, почему минимальные пороги достаточности пенсионных накоплений на следующий год остались на прежнем уровне.
Жулдызхан Хасангалиева
Снятие пенсионных: названы пороги достаточности на 2025 год

В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) рассказали, почему минимальные пороги достаточности пенсионных накоплений на следующий год остались на прежнем уровне.

При расчете порогов специалисты фонда учитывали такие социально-экономические показатели, как:

Главный баннер
  • минимальная заработная плата — 85 000 тенге;
  • минимальная базовая пенсионная выплата — 32 360 тенге;
  • минимальный размер пенсии — 62 771 тенге;
  • прожиточный минимум для расчета социальных выплат — 46 228 тенге.

Несмотря на рост некоторых социально-экономических показателей, параметры минимальной заработной платы и прогнозной годовой процентной ставки доходности пенсионных накоплений остались неизменными. Это и стало одной из причин сохранения порогов на прежнем уровне, отметили в ЕНПФ.

Порог минимальной достаточности — это сумма, которая должна остаться на счете вкладчика, чтобы при выходе на пенсию выплаты были не ниже минимальной пенсии.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article