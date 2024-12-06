Снятие пенсионных: названы пороги достаточности на 2025 год

В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) рассказали, почему минимальные пороги достаточности пенсионных накоплений на следующий год остались на прежнем уровне.

В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) рассказали, почему минимальные пороги достаточности пенсионных накоплений на следующий год остались на прежнем уровне.

При расчете порогов специалисты фонда учитывали такие социально-экономические показатели, как:

минимальная заработная плата — 85 000 тенге;

минимальная базовая пенсионная выплата — 32 360 тенге;

минимальный размер пенсии — 62 771 тенге;

прожиточный минимум для расчета социальных выплат — 46 228 тенге.

Несмотря на рост некоторых социально-экономических показателей, параметры минимальной заработной платы и прогнозной годовой процентной ставки доходности пенсионных накоплений остались неизменными. Это и стало одной из причин сохранения порогов на прежнем уровне, отметили в ЕНПФ.

Порог минимальной достаточности — это сумма, которая должна остаться на счете вкладчика, чтобы при выходе на пенсию выплаты были не ниже минимальной пенсии.