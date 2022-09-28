- В ЦОНе с 22 сентября отмечается повышенный спрос на услугу получения ИИН нерезидентами. 22 сентября ИИН получили 300 человек, 26 сентября - 1 300 человек, 27 сентября примерно столько же. Всего около трёх тысяч нерезидентов. ИИН им нужен для получения банковских карт, разрешения на временное проживание и составление трудового договора. Нерезидентов принимают в Народной канцелярии, для них отдельная очередь, с завтрашнего дня откроем ещё один сектор, отдельное помещение, - сообщил Даримбет Байымбетов, директор филиала «Правительства для граждан».В полиции напомнили, что при прибытии иностранного гражданина принимающая сторона обязана уведомить об этом миграционную службу. На вопросы журналистов, направляют ли они данные прибывших россиян им на родину, Эльмира Болтаева ответила: «если только оформляют гражданство». Такие документы пока подали 14 человек из прибывших. Многие через приграничный Актобе направляются в другие города и страны. Между тем на автопереходах с российской стороны огромные очереди. В Актюбинской области два автоперехода – Жайсан со стороны Оренбургской области и Алимбет со стороны Орска. Границу в основном пересекают молодые люди. По несколько километров они идут пешком, чтобы перейти границу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида Зарип
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