В ЦОНе и на границе по-прежнему очереди, передаёт портал «Мой ГОРОД». Очереди в ЦОН, ночлег в кинотеатрах: как изменился Уральск с приездом россиян По данным погранслужбы, за это время всего в область прибыло более 22 тысяч граждан России. Временную регистрацию прошли порядка трёх тысяч человек. Как сообщила Эльмира Болтаева, начальник управления миграционной службы Актюбинской области, гостиницы и хостелы с 22 сентября зарегистрировали 2 137 граждан России, 804 уведомления поступило от частных лиц (владельцы жилья).
- В ЦОНе с 22 сентября отмечается повышенный спрос на услугу получения ИИН нерезидентами. 22 сентября ИИН получили 300 человек, 26 сентября - 1 300 человек, 27 сентября примерно столько же. Всего около трёх тысяч нерезидентов. ИИН им нужен для получения банковских карт, разрешения на временное проживание и составление трудового договора. Нерезидентов принимают в Народной канцелярии, для них отдельная очередь, с завтрашнего дня откроем ещё один сектор, отдельное помещение, - сообщил Даримбет Байымбетов, директор филиала «Правительства для граждан».
В полиции напомнили, что при прибытии иностранного гражданина принимающая сторона обязана уведомить об этом миграционную службу. На вопросы журналистов, направляют ли они данные прибывших россиян им на родину, Эльмира Болтаева ответила: «если только оформляют гражданство». Такие документы пока подали 14 человек из прибывших. Многие через приграничный Актобе направляются в другие города и страны. Между тем на автопереходах с российской стороны огромные очереди. В Актюбинской области два автоперехода – Жайсан со стороны Оренбургской области и Алимбет со стороны Орска. Границу в основном пересекают молодые люди. По несколько километров они идут пешком, чтобы перейти границу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида Зарип