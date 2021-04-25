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Социум

После убийства жены сотрудника ЖКХ полицейские ЗКО провели круглый стол по бытовому насилию

Круглый стол прошел 22 апреля в здании департамента полиции ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ходе круглого стола заместитель начальника УМПС ДП ЗКО Ернар Султангалиев рассказал, что, несмотря на принимаемые меры по искоренению проблемы бытового насилия в семье, этот вопрос остается открытым и сегодня. - Так, с начала этого года было рассмотрено 1257 обращений от жителей о правонарушениях в сфере семейно-бытовых отношениях, по всем были приняты процессуальные решения, из них в отношении 843 человек были вынесены защитные предписания, в отношении 136 установлены особые требован
Кристина Кобина
После убийства жены сотрудника ЖКХ полицейские ЗКО провели круглый стол по бытовому насилию
Круглый стол прошел 22 апреля в здании департамента полиции ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
После убийства жены сотрудника ЖКХ полицейские ЗКО провели круглый стол по бытовому насилию
После убийства жены сотрудника ЖКХ полицейские ЗКО провели круглый стол по бытовому насилию
В ходе круглого стола заместитель начальника УМПС ДП ЗКО Ернар Султангалиев рассказал, что, несмотря на принимаемые меры по искоренению проблемы бытового насилия в семье, этот вопрос остается открытым и сегодня. - Так, с начала этого года было рассмотрено 1257 обращений от жителей о правонарушениях в сфере семейно-бытовых отношениях, по всем были приняты процессуальные решения, из них в отношении 843 человек были вынесены защитные предписания, в отношении 136 установлены особые требования. Для оказания социальной, психологической и правовой помощи в действующие Кризисные центры было доставлено 96 пострадавших от бытового насилия, из которых 41 помещены на временное проживание: 13 женщин, один мужчина, 27 детей, - рассказал Ернар Султангалиев. Стоит отметить, что на сегодняшний день в каждом районном отделе полиции выделены инспекторы по защите женщин от насилия. Руководитель «Ақжайық Адалдық аланы» ЗКО Алия Салиева отметила, что для искоренения бытового насилия нужно с детства прививать семейные ценности. - Наверное, не зря наши предки перед тем, как выдать девушку замуж или женить парня, проводили обычаи, где плотно знакомились с будущими родственниками и только потом принимали решение о заключении брака, - пояснила Алия Салиева. - Дело в правильном воспитании будущего поколения. Также Алия Салиева предложила создать какие-либо браслеты для жертв бытового насилия, чтобы с помощью них они могли подавать сигнал об опасности. Однако собравшиеся идею не поддержали, потому что в основном жертвы и агрессоры проживают на одной территории, в одном помещении. Со слов старшего инспектора по защите женщин от насилия УМПС ДП ЗКО Диляры Сатаровой, в большинстве случаев пострадавшие идут на примирение и прощают обидчиков. - Очень часто поступают заявления от женщин, а затем они его забирают, - сказала Диляра Сатарова. Директора «Кризисного центр для жертв бытового насилия» в Уральске Талшынай Жунис отметила, что к ним очень часто поступают женщины даже с детьми, а их мужья агрессоры в это время остаются дома. - Почему женщины уходят вместе с детьми, перебиваются, куда-то идут. А тот, от кого они пострадали, продолжает свою привычную жизнь в комфорте. Почему бы не забирать в таких случаях агрессоров или не создать бы для них такие кризисные центры? - задала вопрос  Талшынай Жунис и продолжила, что государство помогает не только финансово - выдает АСП, поддерживает - но также создает условия для сохранения семьи. Нужно отметить, что большинство поступивших в кризисный центр женщин живут не бедно, у них есть свое жилье и машины. Руководитель филиала общественного объединения ЗКО «Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности» Павел Кочетков отметил, что они готовы помогать жертвам бытового насилия в юридических вопросах. - К нам можно обращаться, мы всегда протянем руку помощи. К тому же некоторые желают оставаться анонимными, это не проблема, - отметил он. Напомним, совсем недавно уральцев потрясла трагедия. Мужчина тяжело ранил женщину. С множественными ранениями ее доставили в больницу, где она вскоре скончалась. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления полицейские задержали бывшего мужа женщины, сотрудника отдела ЖКХ города Уральск Бауыржана Хайруллина. Сестра погибшей Айнагуль Хайруллиной рассказала, что несмотря на то, что супруги были в официальном разводе, мужчина не переставал преследовать бывшую жену. Фото Медета МЕДРЕСОВА Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
бытовое насилие Круглый стол

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