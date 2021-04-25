После убийства жены сотрудника ЖКХ полицейские ЗКО провели круглый стол по бытовому насилию

Круглый стол прошел 22 апреля в здании департамента полиции ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ходе круглого стола заместитель начальника УМПС ДП ЗКО Ернар Султангалиев рассказал, что, несмотря на принимаемые меры по искоренению проблемы бытового насилия в семье, этот вопрос остается открытым и сегодня. - Так, с начала этого года было рассмотрено 1257 обращений от жителей о правонарушениях в сфере семейно-бытовых отношениях, по всем были приняты процессуальные решения, из них в отношении 843 человек были вынесены защитные предписания, в отношении 136 установлены особые требован