В места лишения свободы экс-премьера Ахметова не отправили из резкого ухудшения здоровья. Якобы сразу после задержания Ахметов пожаловался на плохое самочувствие. В суде и правда подтверждают: Серик Ныгметович сильно похудел. Ну и плюс к тому адвокаты Ахметова представили суду положительную характеристику, передает сайт телеканала КТК.   Фото с сайта www.liter.kz Фото с сайта www.liter.kz - Учтено было, что Ахметов Серик Ныгметулы ранее не судим, имеет постоянное место жительства, по месту своего жительства характеризуется положительно, женат. Суд также учел состояние его здоровья. Поэтому, в совокупности проанализировав все данные обстоятельства, пришел к выводу, что мера пресечения в виде домашнего ареста будет целесообразной мерой и полная изоляция Ахметова не вызывает необходимости, - отметила Алия Жошева, пресс-секретарь Казыбекбийского районного суда города Караганды. Ожидать суда Серик Ахметов будет в Караганде. С самого утра здесь, возле апартаментов экс-чиновника, выставлена усиленная охрана и работают оперативники. Отсюда, судя по всему, высокопоставленного подозреваемого и будут возить на допросы, очные ставки и следственные эксперименты. Мало кто мог представить, что после такой головокружительной карьеры в столице Ахметов вернется на родину уже в качестве арестанта. Бывшие коллеги по Кабмину, в отличие от депутатов, хранят молчание. Ни один из членов правительства поддержать или наоборот обвинить экс-руководителя так и не решился. А вот сам Серик Ахметов, будучи премьер-министром, критиковать подчиненных не стеснялся. Серик Ахметов, Премьер-министр РК отмечал 18 февраля 2014 г.: «Почему до сих пор не уволили этих акимов, которые не выполняют поручение главы государства? Почему Вы как министр не ставите так вопрос? Ставлю вопрос перед акимами областей: акимы районов с худшими показателями - представить решение об освобождении их от занимаемых должностей». Все подробности дела, в котором оказался замешан Серик Ахметов и его карагандинские коллеги, пока держатся в секрете. Известно лишь, что распутывать этот огромный коррупционный клубок преступлений будут лучшие следователи. Те, кто в свое время занимался расследованием скандально известного «хоргосского дела».