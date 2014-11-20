Иллюстративное фото из архива "МГ"Напомним, в начале недели появилась информация, что в селе Шагатай Теректинского района ЗКО пало 27 голов скота. Сельчане рассказали, что коровы стали гибнуть постепенно. Первые коровы погибли еще в октябре нынешнего года. КРС погибает как в частных подворьях, так и в крестьянских хозяйствах района. Известно, что исследование останков головы одной коровы, принадлежащей крестьянскому хозяйству, показало, что в материале имеется инфекция ЭМКАР - эмфизематозный карбункул. Кроме того, была информация, что сельский округ закрыт на карантин. Между тем, по словам Серика НУРМАГАНБЕТОВА, в Шагатайском сельском округе в настоящее время пало 11 голов КРС, 6 голов ТОО "Чапаевский племзавод" в сентябре, и еще 5 голов в октябре и ноябре в крестьянском хозяйстве "Береке". - О падеже трех голов мы не знали, поскольку в крестьянском хозяйстве о них ветеринарам не сообщили, - рассказал Серик НУРМАГАНБЕТОВ. - Сообщение поступило 3 ноября о падеже двух голов в КХ, тогда одна голова с подозрением на инфекцию была направлена на исследование, которое показало наличие инфекции ЭМКАР. 11 ноября решение акима сельского округа был наложен карантин на крестьянское хозяйство "Береке". По его словам, после того, как ЭМКАР подтвердился, аким дал задание собрать весь мертвый скот на территории округа. Тогда было собрано 12 трупов животных, хозяева которых не стали вывозить их на скотомогильник, а оставили там, где они и погибли. Трупы КРС, некоторые из которых погибли еще 5-6 месяцев назад, были вывезены на скотомогильник и сожжены. - Люди поняли, что все эти животные умерли от ЭМКАРа, поэтому и возникли такие слухи, - говорит Серик НУРМАГАНБЕТОВ. - Карантин на КХ продлится 15 дней. Все это время все животные были обследованы. Больные или подозрительные отбивались и содержались отдельно. Сейчас таковых нет. Других случаев падежа КРС не было. В настоящее время в Шагатайском сельском округе от инфекции ЭМКАР провакцинировано 4900 голов КРС.