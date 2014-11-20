Фото с сайта 85.img.avito.st19 ноября в полицию обратилась 37-летняя жительница Актобе и сообщила, что в ночь на 17 ноября неустановленные лица с подвала ее дома совершили кражу лодки марки «Оникс», рыболовные спиннинги, автомобильные инструменты, а самое главное - семейную реликвию - Тульский самовар 1924 года выпуска. Не считая свято хранимого самовара, ущерб потерпевшим составил более 200 тысяч тенге. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили и задержали 20-ти и 23-летних ранее судимых за аналогичные преступления, освободившихся из мест лишения свободы условно-досрочно жителей города. Как сообщает пресс-служба, в ходе проведения следственных мероприятий и неопровержимой доказательной базы фигуранты преступления дали признательные показания. Следователи Заводского отдела полиции возбудили уголовное дело по ст. 175 УК РК «Кража». В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде «подписки о невыезде и надлежащем поведении». Похищенные вещи изъяты и приобщены к материалам уголовного дела в виде вещественных доказательств.