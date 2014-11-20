В Атырау прибыло руководство АО «КЕGОС» для разъяснения и встречи с потенциальными инвесторами, в том числе и с населением региона, которые могут сать совладельцами монополиста, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».   Основной источник дохода АО «КЕGОС» - это передача электроэнергии. В 2013 году доход компании составил 73,8 млрд тенге. Посредством  «Народного IPO» компания планирует заработать более 13 млрд тенге. - В результате реализации акций нашей компании мы планируем получить более 13 млрд тенге, которые пойдут на реализацию инвестпроектов и на развитие нашей компании, - сказал заместитель председателя правления по корпоративному управлению АО «КЕGОС» Жанабай БЕКСАРЫ. На сегодняшний день решением правительства РК установлены правила реализации акций компаний и сроки. Цена одной акции составляет 505 тенге, всего будет реализовано 25 млн 999 тысяч 999 акций. - Это 10% акций компании минус 1 акция. Цену за одну акцию определили аналитики брокерских компаний, - отметил Жанабай БЕКСАРЫ. Компания КЕGОС является второй компанией, участвующей в программе «Народное IPO». Первой компанией-эмитентом была компания «КазТрансОйл», акционерами которой стали 34 тысяч казахстанцев. Кстати, интерес в Атырауской области на «Народное IPO» был довольно высок. На покупку акций «КазТрансОйл» только физические лица затратили более 270 млн тенге.