ЧП произошло в 12-этажном доме по проспекту Евразия, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Парень погиб на месте. Инцидент произошел утром 20 ноября. По прибытию корреспондентов "МГ" на место происшествия, сотрудники полиции уже забирали тело погибшего. По словам сотрудника полиции, прибывшего на место, личность погибшего установлена - молодому человеку было 24 года, он родом из Зеленовского района ЗКО. По предположению полицейских, парень выпрыгнул из окна лестничного пролета между 12 этажом и лестницей на крышу, так как на этом окне было разбито стекло. Но пока доподлинно неизвестно, было ли это самоубийством. Жильцы квартир с 8 этажа рассказали, что одна из квартир на их этаже сдается посуточно, и прошлой ночью там гуляла компания молодых людей. - Там было 3-4 человека, вели себя очень шумно, гремели бутылками в подъезде и катались на лифте, - рассказала одна из жительниц дома. - Я им сделала замечание в 2 часа ночи. Однако сотрудники полиции считают, что шумная компания на 8 этаже не имеет отношения к гибели парня. В данный момент на месте работает следственно-оперативная группа. Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА