Об этом сообщили сегодня, 20 октября, на пресс-конференции в палате предпринимателей. dualnoeobuchenieКак сообщили представители палаты предпринимателей, в настоящее время в стране наблюдается существенная нехватка профессионально-технических и квалифицированных рабочих кадров. В связи с чем на правительственном уровне было решено трансформировать действующую систему профессионального технического образования в систему дуального обучения. - Для реализации задачи внедрения системы дуального обучения национальной палатой предпринимателей Казахстана была  разработана «Дорожная карта дуального обучения», - говорит заместитель директора по социальным вопросам палаты предпринимателей Айгуль АБУЛКАИРОВА. - Еще весной нами был разработан перечень востребованных специальностей технического и профессионального образования на рынке труда области. Также совместно с управлением образования и учебными заведениями были определены 14 колледжей и 41 предприятие, на базе которых с нового учебного года внедрены элементы дуального обучения. Уже с сентября этого года для 584 учащихся колледжей по 15 специальностям началась подготовка по дуальной системе. Палатой предпринимателей была проведена работа по заключению трехсторонних договоров между предприятиями, колледжами и палатой предпринимателей области. На сегодняшний день уже подписано 44 таких договора. Пилотный проект был поддержан многими предприятиями города. Так, социальными партнерами колледжей стали АО «Конденсат», АО «ЗапКазРЭК», ТОО «Орал-Терминал», ТОО СКФ «Отделстрой», АО «Агрореммаш» и другие предприятия, а также крестьянские и фермерские хозяйства. - В действительности дуальная система подготовки специалистов устраняет разрыв между теорией и практикой, - говорит заместитель директора колледжа инновационных технологий Елена НОВИКОВА. - В нашем колледже ведется подготовка кадров по наиболее востребованным профессиям: «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта», «Механообработка, контрольно-измерительные приборы и автоматика в промышленности», а также «Вычислительная техника и программное обеспечение». И наши студенты получают не только хорошие теоретические знания, но закрепляют свои навыки на практических занятиях. На протяжении многих лет наш колледж работает с такими социальными партнерами как АО «Аккайнар», АО «ИнтерГазАзия», ТОО «Ашык Жол», ТОО «Урал кров», ТОО «Казмонтажсервис», ТОО «Оргтехника», ТОО «Сервис Центр», СТО «Волга-Газ-Сервис». Также у нас неплохой показатель по трудоустройству наших выпускников на предприятиях города. Например, выпускники этого года трудоустроились на 85%. Думаю, что такое сотрудничество с предприятиями даст еще больший результат в будущем. К слову, дуальная система профессионального образования, получила мировое признание, как наиболее распространенная форма подготовки кадров, которая комбинирует теоретическое обучение в учебном заведении и производственное обучение на производственном предприятии.