Айсауле утверждает, что знает только отдельные буквы алфавита. В детстве Айсауле училась в коррекционной школе, но так и не постигла даже элементарных навыков чтения и письма. Из-за этого всю свою жизнь страдает. У нее трое детей, старшие из которых - инвалиды. Они так же, как и мама, учатся в спецшколе. К счастью, младший ребенок родился здоровым, ему всего 11 месяцев. Семья живет на съемной квартире, но когда денег совсем не хватает, перебирается на дачи или вовсе на улицу. Муж Айсауле бросил их и не платит алименты. Из-за собственной безграмотности женщина теперь не может даже оформить на детей официально инвалидность, хотя спецкомиссия уже вынесла такое решение. И это, говорит, не единственная проблема. - Я стою в очереди на квартиру по госпрограмме. Заявление за меня писали другие, я их попросила и только подпись поставила в конце. Когда прихожу посмотреть, какая в списке, тут же теряюсь. Читать же не умею. И так всю жизнь. Теперь вот и дети такими же растут, - рассказывает мать троих детей Айсауле ОМИРБАЕВА.