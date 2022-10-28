– Глава региона принял решение о строительстве новых 23 домов для наших сельчан и школы. Строительство ведётся с отставанием от графика, так как изначально не было финансирования. Однако строительная компания ТОО «Жиенбай», которая занимается возведением новых домов, обещала завершить строительство до конца октября и вручить сельчанам ключи от новых домов, - сказал Кадыржан Суейгалиев.Также он заверил, что этот вопрос стоит на особом контроле у руководства района, и он еженедельно сам выезжает на место. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Пострадавшие от паводка сельчане в ЗКО до сих пор не заселились в свои дома
Об этом рассказал на брифинге аким Каратобинского района Кадыржан Суйеугалиев. Фото из архива "МГ" Весна этого года принесла неприятные сюрпризы для жителей районов ЗКО. С разных уголков области в редакцию поступали ужасающие видеокадры с затопленными домами и улицами. Спасатели эвакуировали людей, погиб скот, сельчане остались без крова. 28 марта стало известно, что талые воды разрушили корпус сельской школы в селе Шалгын Каратобинского района. Жертв и пострадавших, к счастью, удалось избежать. Спустя день вода затопила дома и жителей пришлось эвакуировать в соседнее село Коскол. Первого апре