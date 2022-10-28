Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Пострадавшие от паводка сельчане в ЗКО до сих пор не заселились в свои дома

Об этом рассказал на брифинге аким Каратобинского района Кадыржан Суйеугалиев. Фото из архива "МГ" Весна этого года принесла неприятные сюрпризы для жителей районов ЗКО. С разных уголков области в редакцию поступали ужасающие видеокадры с затопленными домами и улицами. Спасатели эвакуировали людей, погиб скот, сельчане остались без крова. 28 марта стало известно, что талые воды разрушили корпус сельской школы в селе Шалгын Каратобинского района. Жертв и пострадавших, к счастью, удалось избежать. Спустя день вода затопила дома и жителей пришлось эвакуировать в соседнее село Коскол. Первого апре
Кристина Кобина
Пострадавшие от паводка сельчане в ЗКО до сих пор не заселились в свои дома
Об этом рассказал на брифинге аким Каратобинского района Кадыржан Суйеугалиев.
В палатках и сараях живут сельчане, оставшиеся без жилья из-за паводков в ЗКО
В палатках и сараях живут сельчане, оставшиеся без жилья из-за паводков в ЗКО
Фото из архива "МГ" Весна этого года принесла неприятные сюрпризы для жителей районов ЗКО. С разных уголков области в редакцию поступали ужасающие видеокадры с затопленными домами и улицами. Спасатели эвакуировали людей, погиб скот, сельчане остались без крова. 28 марта стало известно, что талые воды разрушили корпус сельской школы в селе Шалгын Каратобинского района. Жертв и пострадавших, к счастью, удалось избежать. Спустя день вода затопила дома и жителей пришлось эвакуировать в соседнее село Коскол. Первого апреля в Каратобинском и Шынгырлауском районах был объявлен режим ЧС, через пару дней ситуация стабилизировалась. После прихода большой воды власти оценили ущерб в 1,6 млрд тенге. Позже было принято решение в селе Шалгын построить 23 новых дома и школу на 60 мест. 19 августа мы побывали в Шалгыне, поговорили с местными жителями и увидели, как живут сельчане, оставшиеся без крова. Некоторым приходилось ютиться в сарае по соседству с коровами. Сегодня, 28 октября, в ходе брифинга журналисты спросили у главы района, все ли переселились в свои дома в селе Шалгын. На что Кадыржан Суйеугалиев ответил, что строительство новых домов ведётся с опозданием от графика.
– Глава региона принял решение о строительстве новых 23 домов для наших сельчан и школы. Строительство ведётся с отставанием от графика, так как изначально не было финансирования. Однако строительная компания ТОО «Жиенбай», которая занимается возведением новых домов, обещала завершить строительство до конца октября и вручить сельчанам ключи от новых домов, - сказал Кадыржан Суейгалиев.
Также он заверил, что этот вопрос стоит на особом контроле у руководства района, и он еженедельно сам выезжает на место. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
паводки

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article