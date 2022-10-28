Пострадавшие от паводка сельчане в ЗКО до сих пор не заселились в свои дома

Пострадавшие от паводка сельчане в ЗКО до сих пор не заселились в свои дома

Об этом рассказал на брифинге аким Каратобинского района Кадыржан Суйеугалиев. Фото из архива "МГ" Весна этого года принесла неприятные сюрпризы для жителей районов ЗКО. С разных уголков области в редакцию поступали ужасающие видеокадры с затопленными домами и улицами. Спасатели эвакуировали людей, погиб скот, сельчане остались без крова. 28 марта стало известно, что талые воды разрушили корпус сельской школы в селе Шалгын Каратобинского района. Жертв и пострадавших, к счастью, удалось избежать. Спустя день вода затопила дома и жителей пришлось эвакуировать в соседнее село Коскол. Первого апре