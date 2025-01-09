Построенную полвека назад канализационную станцию обновили в Уральске

Реконструкция канализационно-насосной станции №2 в Уральске завершена. Как сообщили в пресс-службе акимата ЗКО, станция перекачивает санитарно-бытовые и производственные сточные воды из центральной части города.

Станция была построена в 1966 году и долгое время находилась в аварийном состоянии. Ремонт длился 1,5 года, его провели за счет республиканского и местного бюджетов. Теперь она обеспечит стабильное водоотведение для 226 700 жителей города и 139 социальных объектов.

В рамках реконструкции установили:

5 насосов,

3 дробилки,

систему воздухоочистки,

бытовые помещения для сотрудников,

операторскую с видеонаблюдением,

дизельную станцию и другую инфраструктуру.

Аким области Нариман Турегалиев подчеркнул, что модернизация коммунальной сферы является одним из главных приоритетов региона.