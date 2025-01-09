Построенную полвека назад канализационную станцию обновили в Уральске

Реконструкция канализационно-насосной станции №2 в Уральске завершена. Как сообщили в пресс-службе акимата ЗКО, станция перекачивает санитарно-бытовые и производственные сточные воды из центральной части города.
Станция была построена в 1966 году и долгое время находилась в аварийном состоянии. Ремонт длился 1,5 года, его провели за счет республиканского и местного бюджетов. Теперь она обеспечит стабильное водоотведение для 226 700 жителей города и 139 социальных объектов.
В рамках реконструкции установили:
- 5 насосов,
- 3 дробилки,
- систему воздухоочистки,
- бытовые помещения для сотрудников,
- операторскую с видеонаблюдением,
- дизельную станцию и другую инфраструктуру.
Аким области Нариман Турегалиев подчеркнул, что модернизация коммунальной сферы является одним из главных приоритетов региона.
— С начала 2023 года мы начали работу по реконструкции коммунальных объектов. Завершили ремонт КНС №19, №3 и №2 в Уральске. В этом году завершаем ремонт станций №18 и №21. Работа по модернизации КНС №1 и №29 начнется в ближайшее время. Мы реализуем шесть проектов по обновлению канализационных систем города и решению проблем с питьевой водой. Одним словом, вопрос обеспечения питьевой водой и модернизации канализационной системы будет полностью решен в ближайшие год-два, — сказал аким.