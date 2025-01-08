Забастовку объявили водители пассажирских автобусов в Уральске

С утра 8 января водители маршрутных автобусов ТОО «Алый парус» не вышли на линию из-за проблем на предприятии. Они объявили забастовку, требуя от начальства решения многочисленных проблем. Работники не могут обратиться в больницы, так как отчислений по медицинской страховке не было почти полгода. Также им отказывают в выдаче кредитов из-за отсутствия отчислений в пенсионный фонд.

— В течение шести месяцев у нас отсутствуют социальные и медицинские отчисления. Ребята болеют, вызывают «скорую», но их не принимают и не лечат без ОСМС. Не делают отчислений на пенсионку. Зарплату выплачивают, но опять с задержкой. В других компаниях получают до 10 числа, а мы после 20-го. Иногда выплачивают не сразу, по 70% или 50%. Нам говорят, «поймите ситуацию» и «не перечисляют с акимата». Прошло полгода, как это понять? У всех есть кредиты, семьи, потребности: оплачивать за квартиру, одеваться, покупать продукты. На Новый год некоторые компании своим сотрудникам дают подарки и авансы, а у нас такого нет, — сказал механик ТОО «Алый парус» Нуржан Тулеов.

К слову, на линию не вышли водители маршрутных автобусов №3, №35, №14, №3К, №51.

— Отпускные получить тоже проблема, те, кто вышли в отпуск в марте прошлого года, до сих пор их не получили. Говорили, что отпускные будут выдавать по двум работникам, вот двум дали и все на этом. У нас до этого проходили собрания, но нам просто давали обещания и ничего больше, — отметил водитель маршрутного автобуса №3 Нурбек Таженов.

По словам работников, с утра приезжали представители ЖКХ и сказали, что за не выход на линии их накажут штрафом. По плану на линию должны ежедневно выезжать 20 автобусов, но с декабря выходит по 10-15. Опять же руководство объясняет это тем, что нет средств на ГСМ. Водители надеются на решение накопившихся проблем. Они говорят, что работать водителем за рулём по 12 часов — это адский труд. Водители, которые живут вдали от базы, встают в 4-5 утра.

Между тем, руководитель предприятия от комментариев отказался. На месте забастовки заместитель акима Уральска Азамат Халелов разъяснил ситуацию.

— Автопарк обслуживает порядка 7 городских маршрутов. Все маршруты являются социально-значимыми, обслуживают пригород: Птицефабрику, Круглоозерное, Мичурино. Эти маршруты субсидируются государством. Будем решать проблемы, все упирается в один факт — компания не получает всех субсидий от государства, которые должны получать. Всем шести перевозчикам в год выплачиваем 2-5 миллиардов тенге. Доля субсидий ТОО «Алый парус» — 400 миллионов тенге в год. Ежемесячно 38-40 миллионов тенге. На сегодняшний день государство охватывает 70% субсидий от должного объема. Ежегодно поднимает объемы субсидий, думаю, эта проблема отрегулируется, — пояснил Азамат Халелов.

Также он отметил, что не выход на линию - является основанием для штрафа, но учитывая социальный характер вопроса, такие меры принимать не будут. Сфера уязвимая и требует много усилий и работы.