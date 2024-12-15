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Социум

Посылки Казпочты теперь можно отслеживать

Теперь пользоваться сервисами Казпочты можно прямо через приложение eGov Mobile, сообщили в egov.kz. Через приложение казахстанцы могут заказывать товары с зарубежных маркетплейсов и оформлять таможенные документы.
Жулдызхан Хасангалиева
Посылки Казпочты теперь можно отслеживать

Теперь пользоваться сервисами Казпочты можно прямо через приложение eGov Mobile, сообщили в egov.kz. Через приложение казахстанцы могут заказывать товары с зарубежных маркетплейсов и оформлять таможенные документы.

— В разделе «Keruen – Доставка из-за рубежа» отображаются стоимость и сроки доставки. Также доступен калькулятор расчета стоимости доставки, включая крупногабаритные посылки, а также ответы на часто задаваемые вопросы. Пользователь может добавить ожидаемую посылку для отслеживания, нажав на кнопку «Добавить ожидаемую посылку», заполнив все необходимые поля и нажав «Отправить», — сказано в сообщении.

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В разделе «Keden – Таможенные услуги» доступен калькулятор для расчёта таможенной пошлины. Приложение позволяет отслеживать отправления. Для этого в поисковой строке достаточно ввести трек-номер или номер телефона и получить информацию о заявке.

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