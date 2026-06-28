Потолок обрушился в столовой вокзала в Астане

Ранним утром 28 июня в здании старого железнодорожного вокзала Астаны произошло частичное обрушение потолка в помещении столовой, передает МойГород со ссылкой на Liter.kz.

Кадры с места происшествия появились в паблике astana_news01 в Threads.

По словам очевидцев, обрушение произошло примерно в 05:35. В этот момент в столовой находились 8–9 человек. Большинство успели покинуть помещение, однако одна женщина получила легкий ушиб и небольшую кровоточащую рану.

“Сотрудники вокзала сказали, что помещение частное, поэтому ответственность несет владелец бизнеса”, - рассказали очевидцы.

В АО «НК «ҚТЖ» подтвердили, что инцидент действительно произошел. В компании сообщили, что после случившегося в медицинский пункт вокзала обратились двое посетителей заведения. Им оказали первую помощь, однако от госпитализации и вызова скорой помощи они отказались. По факту происшествия был составлен соответствующий акт.

При этом в КТЖ подчеркнули, что помещение столовой не находится в ведении национальной компании.

“Помещение, где произошло частичное обрушение потолочного покрытия, расположено в части здания старого железнодорожного вокзала, находящейся в частной собственности ТОО "Ертас". Данная часть здания принадлежит компании с 2002 года на основании договора купли-продажи общей площадью 2371 кв. м. В связи с передачей имущества в частную собственность объект не используется в технологическом процессе АО "НК "ҚТЖ", и компания не вправе распоряжаться данным объектом”, — сообщили в КТЖ.

Происшествие вновь привлекло внимание к вопросу технического состояния коммерческих объектов, расположенных в зданиях транспортной инфраструктуры. Несмотря на то что помещение принадлежит частному собственнику, для большинства пассажиров оно остается частью вокзального комплекса. Именно владелец объекта обязан обеспечивать его безопасную эксплуатацию и надлежащее техническое состояние.