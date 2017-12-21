Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 21 декабря, в городском акимате был подписан меморандум между «Казпочтой», «Жайыктеплоэнерго» и «Батыс Су Арнасы». А это значит, что за тепло и воду заплатить можно будет в одном месте. Власти решили запустить услугу «Единый расчетный центр». С нового года граждане будут получать всего одну квитанцию, что намного облегчит их жизнь. - В отделениях «Казпочты» для жителей города комиссии не будет. Если сейчас они платят по тарифу за каждую квитанцию, то при объединении в единый платежный документ комиссии не будет. Сейчас они ходят по кассам или в банки, а после того как услуга будет доступна, можно будет оплатить все в одном месте, - сообщила директор ЗКОФ АО «Казпочта» Динара ХАСАНГАЛИЕВА Произвести оплату также будет можно в банках второго уровня и на сайте post.kz. - Сегодняшнее подписание меморандума - это один из важных моментов. На единый расчетный центр мы переходим, чтобы было удобно гражданам. Это экономия времени и средств наших потребителей, - сказал аким г. Уральска Мурат МУКАЕВ В дальнейшем АО «Казпочта» планирует подписать меморандум и с другими коммунальными предприятиями и сервисными службами города.