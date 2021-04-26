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Социум

Повторный арест Ундаганова: судисполнитель из Уральска подала в суд на госорганы

Гульмира Папашева требует привлечь к административной ответственности администратора судов по Костанайской области и Министерство финансов РК, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 14 августа прошлого года стало известно о том, что экс-руководителя управления физической культуры и спорта Муслима Ундаганова условно-досрочно освободили из колонии в Костанайской области. Он отбыл наказание сроком 7 лет и 3 месяца, это 2/3 части срока. Однако 19 августа вышло постановление Костанайского областного суда, согласно которому Муслима Унадаганова вновь взяли под
Арайлым Усербаева
Повторный арест Ундаганова: судисполнитель из Уральска подала в суд на госорганы
Гульмира Папашева требует привлечь к административной ответственности администратора судов по Костанайской области и Министерство финансов РК, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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Иллюстративное фото из архива "МГ" 14 августа прошлого года стало известно о том, что экс-руководителя управления физической культуры и спорта Муслима Ундаганова условно-досрочно освободили из колонии в Костанайской области. Он отбыл наказание сроком 7 лет и 3 месяца, это 2/3 части срока. Однако 19 августа вышло постановление Костанайского областного суда, согласно которому Муслима Унадаганова вновь взяли под стражу. При этом суд города Костанай обвинил судебного исполнителя департамента юстиции ЗКО Гульмиру Папашеву в том, что она предоставила недостоверные данные о том, что на сегодняшний день у должника Муслима Ундаганова  полностью погашена в солидарном порядке его доля по приговору суда в размере 51,8 млн тенге. Судисполнителя даже хотели привлечь к уголовной ответственности за злоупотребление служебными полномочиями, а в декабре Гульмира Папашева рассказала, что досудебное расследование прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Но как оказалось, история на этом не закончилась. Теперь Гульмира Папашева вместе со своим адвокатом Мереке Габдуалиевым подали в суд на администратора судов по Костанайской области и Министерство финансов РК. Они попросили привлечь к административной ответственности эти государственные органы и взыскать с них моральную компенсацию в размере трех миллионов тенге. – Судья Костанайского областного суда обвинил Гульмиру Папашеву в том, что она ввела суд в заблуждение, хотя на самом деле это не так. За эти слова Гульмира подала в суд на возмещение компенсации за моральный вред. По закону судья не может быть ответчиком, за его действия отвечает администратор судов, а министерство финансов является государственной казной. Во всех СМИ в то время были опубликованы разного рода материалы, вокруг Гульмиры начались различные разговоры, комментарии в социальных сетях якобы она у кого-то что-то взяла, ее подкупили и так далее. Все эти скриншоты и ссылки мы тоже приложили, а также предоставили заключение психолога. Она из-за этих разговоров лишилась большой премии. 12 лет она работала на государство и до сих пор продолжает работать, взыскивает миллионные долги, и в одночасье эти события сделали ее известной с нехорошей стороны, - говорит Мереке Габдуалиев. Судебный процесс по этому делу назначен на 11 мая. Напомним, экс-главу облспорта изначально приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он был обвинен в создании преступной группы и хищении бюджетных средств. В последующем срок наказания был снижен до 9 лет. Бывший руководитель облспорта Муслим Ундаганов отбывал срок в учреждении максимальной безопасности 161/2 КУИС МВД РК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    

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