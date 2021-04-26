Повторный арест Ундаганова: судисполнитель из Уральска подала в суд на госорганы

Гульмира Папашева требует привлечь к административной ответственности администратора судов по Костанайской области и Министерство финансов РК, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 14 августа прошлого года стало известно о том, что экс-руководителя управления физической культуры и спорта Муслима Ундаганова условно-досрочно освободили из колонии в Костанайской области. Он отбыл наказание сроком 7 лет и 3 месяца, это 2/3 части срока. Однако 19 августа вышло постановление Костанайского областного суда, согласно которому Муслима Унадаганова вновь взяли под