Гульмиру Папашеву подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото взято с личной страницы Гульмиры Папашевой в социальной сети Facebook
Как сообщили в прокуратуре ЗКО, 18 августа начато досудебное расследование по статье 361 УК РК "Злоупотребление служебными полномочиями".
– Материалы досудебного расследования переданы в департамент агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по ЗКО для предварительного следствия. Причастность судебного исполнителя к данному правонарушению будет проверена в ходе следствия, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Ранее судебный исполнитель департамента юстиции ЗКО Гульмира Папашева
предоставила данные о том, что на сегодняшний день у должника Муслима Ундаганова полностью погашена в солидарном порядке его доля по приговору суда в размере 51,8 млн тенге. Указанные обстоятельства наряду с примерным поведением осужденного были судом первой инстанции приняты во внимание, в связи с чем Муслим Ундаганов был условно-досрочно освобожден. Данные оказались недостоверными.
14 августа адвокат Абзал Куспан сообщил, что ходатайство
об условно-досрочном освобождении Муслима Ундаганова было удовлетворено апелляционной коллегией Костанайского областного суда. Экс-глава облспорта отбыл наказание сроком 7 лет и 3 месяца, это 2/3 части срока.
Однако 19 августа вышло постановление Костанайского областного суда, согласно которому Муслима Унадаганова вновь взяли под стражу
. Адвокат Абзал Куспан возмутился тем, что повторное задержание бывшего руководителя обласпорта проходило с нарушениями, сотрудники СОБР штурмом захватили дом, повредили имущество, а некоторые вещи и вовсе пропали.
В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 19 августа Муслим Ундаганов был задержан и доставлен в РУ 170/1.
– Сотрудники полиции не нарушали закон во время задержания Ундаганова. Доступ для сотрудников полиции в жилище был предоставлен добровольно, физическая сила в отношении членов его семьи, находившихся в помещении, не применялась. Муслим Ундаганов являлся лидером организованной преступной группировки, у сотрудников не было информации о количестве людей, которые находились в доме к моменту задержания. Поэтому к задержанию были привлечены сотрудники специального отряда быстрого реагирования. При задержании в доме Ундаганова обыска и изъятия не производилось, - сообщили в полиции.
Напомним, экс-главу облспорта изначально приговорили к 12 годам
лишения свободы с конфискацией имущества. Он был обвинен в создании преступной группы и хищении бюджетных средств. В последующем срок наказания был снижен до 9 лет. Бывший руководитель Муслим Ундаганов отбывал срок в учреждении максимальной безопасности 161/2 КУИС МВД РК.
14 ноября 2019 года в YouTube распространилось видео, которое предположительно было снято в учреждении УК-161/2 города Костанай. На кадрах можно было увидеть четверых мужчин, которые сидели в комфортабельной комнате с большим телевизором и якобы ели бешбармак и пили алкогольные напитки (автор видео утверждает, что пили они виски). Один из мужчин был похож на экс-руководителя управления физической культуры и спорта ЗКО Муслима Ундаганова
.
В январе 2020 года в пресс-службе прокуратуры ЗКО сообщили, что у Муслима Ундаганова имеется задолженность
в размере 120 млн тенге.
