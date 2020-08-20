", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщила судья Шара Зайнуллина во время онлайн-брифинга, дело рассматривали присяжные заседатели. 21-летний Анатолий Марченко был предан суду по части 4 статьи 120 УК РК "Изнасилование малолетней". Согласно обвинительному акту, подсудимый воспользовался тем, что потерпевшей на момент преступления было всего 12 лет, она не понимала значения совершаемых действий и он совершил с ней половое сношение. – По итогам рассмотрения дела суд присяжных заседателей большинством голосов пришел к выводу, что половое сношение с потерпевшей происходило с ее согласия. Потерпевшая в силу своего физического и психического развития понимала значение половых отношений. Подсудимый не совершал изнасилования, а имело место добровольное половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Дело было переквалифицировано в статью 122 УК РК, - рассказала Шара Зайнуллина. Судья отметила, что решение присяжных заседателей принимается тайным голосованием и судья не может повлиять на вердикт. – Присяжные признали смягчающим обстоятельством то, что у подсудимого есть малолетний ребенок, он ранее не был судим и положительно характеризуется. Установили, что отягчающих обстоятельств нет. таким образом, присяжные посчитали, что справедливым является наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы, - добавила Шара Зайнуллина. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.