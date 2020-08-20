В регионе планируется объединить Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод и Атырауский осетровый рыбоводный завод для увеличения их мощности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов отметил, что регион является не только нефтяной столицей страны, но и благоприятным регионом для развития рыбной промышленности. Около трети вылавливаемой в стране рыбы приходится на Атыраускую область. ⠀ – В начале этого года, во время рабочего визита премьер-министра РК Аскара Мамина, было проведено специальное совещание по развитию рыбной отрасли в Атырауской области, и дан ряд поручений. Вчера на заседании правительства, также рассматривался вопрос развития рыбного хозяйства, работа проводимая в данной отрасли в Атырау - одна из важнейших тем на повестке дня. В нашем регионе в этой сфере работают около пяти тысяч человек. Только в прошлом году было выловлено 14 тысяч тонн рыбы, - сказал Махамбет Досмухамбетов.

Руководитель управления рыбного хозяйства Атырауской области Артур Садибекулы сообщил, что в этом году на весенний промысел по Урало-Каспийскому бассейну выделена квота на вылов 7434 тонн рыбы. ⠀ – На сегодняшний день по выделенной квоте выловлено 6492 тонны рыбы, что составляет 87% от лимита. Это на 794 тонны больше, чем за аналогичный период прошлого года. С момента получения разрешений на вылов рыбы, весенняя путина началась в феврале. Ранее, из-за несвоевременного распределения квот промысловый сезон начинался в апреле, что затрудняло освоение весеннего лимита. В этом году, хоть и это совпало с распространением коронавирусной инфекции, работа прошла на уровне, - отметил Артур Садибекулы.

По его словам, рыбная продукция экспортировалась в Российскую Федерацию, Украину, Узбекистан, Азербайджан, Грузию, Францию, Литву и Израиль.

В настоящее время на 18 рыбодобывающих предприятиях области задействовано 617 человек на постоянных и 4385 человек на сезонных работах. Для увеличения поголовья осетровых в реку Урал ежегодно выпускается более 7,5 млн мальков осетровых.

– В результате объем вылова осетровых в этом году увеличился в 1,2 раза по сравнению с прошлым годом. В настоящее время, планируется объединить "Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод" и "Атырауский осетровый рыбоводный завод" для увеличения их мощности, тем самым здесь планируется выращивать 12 миллионов мальков в год. В регионе был запущен проект по разведению рыбы. С этой целью, общества с ограниченной ответственностью «Восток» и «Тилекши», а также крестьянское хозяйство «Абдулов» работают по разведению товарного осетра, - сообщил Артур Садибекулы.

Иллюстративное фото из архива "МГ"Кроме того, одним из широко обсуждаемых на встрече вопросов, стали дноуглубительные работы на Урале и Кигаче, что обеспечит свободный ход рыбы по реке на нерест, и создаст благоприятные условия для биоразнообразия речной среды. В связи с этим ведутся дноуглубительные работы Яицкого канала в Атырау, каналов Ганюшкина и Жаркосы (река Шароновка) в Курмангазинском районе. Ожидается, что все работы будут завершены в этом году. Стоит отметить, что в регионе уже начались работы по углублению дна 40 км реки Урал. На сегодняшний день пройдено 33 км. Планируется углубить 127 км реки Кигач, из которых углублено 80 км. Ожидается, что работы в этом направлении, будут завершены в этом году.