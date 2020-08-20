Официально компания не делится никакими подробностями о своих гаджетах до их презентации или самого релиза, поэтому приходится рассчитывать только на утечки. Издание 9to5mac опубликовало подборку фотографий, на которых изображены реалистичные макеты iPhone 12 и iPhone 12 Pro. На снимки попали все четыре предстоящие модели: с диагональю 5,4, 6,1 (таких будет две модели) и 6,7 дюйма.Все устройства показаны только с задней стороны, поэтому экраны с уменьшенным вырезом (если верить слухам) для фронтальной камеры и датчика Face ID, пока увидеть не получится. Зато понятно, что в новое поколение перекочевал дизайн iPhone 4 и iPhone 5 с острыми краями. Этими макетами пользуются производители чехлов, поэтому форма устройств и их камер, скорее всего, не изменится до анонса. Все четыре iPhone 12 получат OLED-дисплей, новый процессор Apple A14 и улучшенные камеры. Некоторые нововведения доступны только для "про"-моделей - например, дисплей с частотой 120 Гц или инфракрасная камера (лидар) для сканирования объектов.Также iPhone 12 станут первыми смартфонами компании с поддержкой 5G-сетей. Правда, для некоторых рынков компания может выпустить модели только с 4G. Одной из таких стран, вероятно, окажется Россия. У нас ни один из операторов не запустил даже тестирования сетей нового поколения. Чтобы компенсировать рост себестоимости из-за внедрения 5G, компания уберет из комплекта наушники и зарядное устройство. Останется только сам смартфон и Lightning-кабель. Точной информации о ценах iPhone 12 пока нет. В ранних утечках говорится, что базовая модель будет стоить даже на $50 дешевле прошлогоднего iPhone 11. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.