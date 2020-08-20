Крестьянское хозяйство "Август" в этом году посадило картофеля на 300 гектарах. - Урожай в этом году из-за погодных условий почти в два раза ниже. Жара и сильные ветра поспособствовали этому. Сейчас мы собранный урожай отправляем в Актюбинскую область, Атырау, Актау и Шымкент, - пояснил управляющий крестьянского хозяйства "Август" Сергей Четвертаков. Сажают здесь 4 сорта картофеля. Семена заготавливают в свои надземные и подземный ангары, вместимость одного такого ангара составляет порядка 400 тонн. - В крестьянском хозяйстве на постоянной основе работают 16 человек, еще около 20 сезонных работников. В прошлом году мы обновляли технику. Стараемся ежегодно что-то новое покупать, в основном технику для полива, посадки и сбора урожая, - рассказал Сергей Четвертаков. Всего в регионе уже собрано 6 655 тонн картофеля. Всего картофелем в области было засажено 5,1 тысячи га. - В среднем урожай составляет 135 центнеров с гектара. В этом году из республиканского бюджета было выделено на растениеводство 4 млрд тенге субсидий, - сообщил главный специалист отдела Управления сельского хозяйства ЗКО Тельжан Исмагулов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.