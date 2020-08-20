В торговом доме представлено огромное разнообразие мужской, женской и детской одежды и обуви на разные сезоны. В «Адале» вы можете приобрести спецодежду, текстиль, ювелирные изделия, косметику и многое другое. Кроме того, здесь огромный магазин бытовой техники и электроники.Если вам необходимо сделать окраску волос, маникюр, педикюр, стрижку или прическу, в торговом доме есть салон красоты. Проголодались во время шопинга? К вашим услугам кафе и столовая, где вам предложат вкусные горячие блюда и выпечку. Здесь также работают касса автовокзала. Следует отметить, что в торговом доме открылся образовательный центр для детей дошкольного и школьного возрастов.Ваше хорошее настроение – наша забота!Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.