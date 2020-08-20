Многие согласятся, что одна из радостей в нашей жизни – это шопинг. ТД «Адал» спешит сообщить об открытии после карантина и приглашает жителей и гостей нашей области с 10.00 до 19.00 совершить приятные покупки. Торговый дом «Адал» приглашает за покупками В торговом доме представлено огромное разнообразие мужской, женской и детской одежды и обуви на разные сезоны. В «Адале» вы можете приобрести спецодежду, текстиль, ювелирные изделия, косметику и многое другое. Кроме того, здесь огромный магазин бытовой техники и электроники. Торговый дом «Адал» приглашает за покупками Если вам необходимо сделать окраску волос, маникюр, педикюр, стрижку или прическу, в торговом доме есть салон красоты. Проголодались во время шопинга? К вашим услугам кафе и столовая, где вам предложат вкусные горячие блюда и выпечку. Здесь также работают касса автовокзала. Следует отметить, что в торговом доме открылся образовательный центр для детей дошкольного и школьного возрастов. Торговый дом «Адал» приглашает за покупками Ваше хорошее настроение – наша забота! Мы ждем вас по адресу: г.Уральск, ул. А. Кердери, 78 ( пересечение с ул. Ж. Молдагалиева). Тел.: 8 (7112) 50-75-40 Мы в Insagram @td_adal07 Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.