Фото: instagram.com/revuenews Казахстанский певец, танцор и композитор Али Окапов связал себя узами брака с солисткой группы "Асыл" Акерке Буркитбай. Накануне в социальных сетях были опубликованы кадры с кыз узату. На фото запечатлены новоиспеченные жених и невеста с родителями. Сообщается, что проводы невесты прошли в Атырау в кругу близких родственников. - Роза Рымбаева официально стала “сватьей”! Теперь семья народной артистки празднует свадьбу. Торжество проходило в Атырау, - гласит публикация на официальной странице Revuenews в Instagram. Пользователи Сети порадовались за молодых и осыпали их искренними пожеланиями счастья. - Счастья молодым, пусть в доме Розы Куанышевной будет только радость", "Будьте счастливы", "Счастья молодым!", "Очень красивая пара", "Мы искренне рады за Розу апа", "Молодцы, классная пара", "Супер новость, рада за них", "Али молодец", "Повезло, - отреагировали пользователи. Впрочем, не обошлось и без порции критики в соцсетях. - Вот почему, когда знаменитости женят своих детей или устраивают проводы, нет никаких проблем. А если обычные люди хотят устроить торжество, начинаются штрафы всякие?", "Как им удается организовывать такие торжества во время карантина и избегать штрафов?", "А как же пандемия? Где штрафы? - возмущаются некоторые пользователи. Напомним, Али и Акерке долгое время скрывали свои отношения. Однако все стало явным, когда Окапов сделал предложение своей возлюбленной. Акерке Буркитбай тут же сообщила о радостном событии на своей страничке в Instagram. https://www.instagram.com/p/CEEl-BSARng/?utm_source=ig_web_button_share_sheet Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.