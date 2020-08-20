759

Как сообщили в пресс-службе проектного офиса "Актобе - адалдык аланы", с 17 по 20 августа в городе прошло очередное единое национальное тестирование. На этот раз в тестировании приняли участие ученики, которые сдавали на платное тестирование в марте и те, кто были снятые с тестирования за использование запрещенных предметов. – Прием документов проводился с 25 июля по 1 августа этого года. На участие в тестировании по Актюбинской области 933 человека подали заявления, из нихприняли участие в ЕНТ. Учеловек перед входом на экзамен были обнаружены запрещенные предметы, ещечеловек был пойман с запрещенными предметами во время ЕНТ. Они были отстранены от сдачи экзаменов. Итого в тестировании принял участиечеловек. Со стороны организаторов тестирования недостатков выявлено не было. Все санитарные требования соблюдены, в том числе прохождение дезинфекционного тоннеля, обеззараживание обуви на специально продезинфицированном ковре, измерение температуры тела, обработка рук антисептиком, обеспечение медицинскими масками, - сообщили в пресс-службе проектного офиса "Актобе - адалдык аланы". Стоит отметить, что во время экзамена между выпускниками строго соблюдалась социальная дистанция, аудитории были заполнены только на 35%, кабинеты оснащены камерами видеонаблюдения и глушителями. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.