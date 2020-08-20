26-летняя Анна Ермольчева больше года ходила по врачам и пыталась выяснить, чем она болеет. Зарубежные врачи поставили ей диагноз, она начала лечение, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
У Анны Еромольчевой
есть 4-летний сын и муж. Больше года назад ее начали мучить сильные головные боли, когда она выходила на солнце. Спустя еще полгода у нее начались приступы, сильные опоясывающие боли в области живота, вплоть до потери сознания. Женщина быстро похудела более чем на 15 килограммов. На протяжении всего этого времени у нее держалась высокая температура, которую было сложно сбить.
Молодая мама после первых симптомов обратилась за помощью к врачам, в частные клиники. За год она прошла многих специалистов по направлениям от поликлиники Уральска, съездила в Алматы, Самару РФ. Ей ставили около 15 разных диагнозов, каждый раз она покупала назначенные лекарства и принимала их, однако лучше ей не стало.
Анна Ермольчева потратила на консультации врачей более миллиона тенге, но точный диагноз женщине так и не смогли установить, медики предполагали, что это онкология или сложное эндокринное заболевание.
Буквально три месяца назад Анна обратилась к неравнодушным казахстанцам за материальной помощью, потому что семье не под силу было собрать 8 тысяч долларов на обследование и постановку диагноза в Корее. Казахстанцы собрали ей около 3 миллионов
тенге, 5 июля на эти деньги женщина отправилась в Корею на обследование.
По словам Анны, в Корее ей провели расширенные биохимические анализы. Ее консультировали специалисты высшего профиля.
- Несмотря на то, что еще не пришли результаты последнего генетического анализа, мне поставил диагнозы врач из Аргентины. У меня болезнь Грейвса - это неизлечимое заболевание щитовидной железы, но с этим жить можно, лишь нужно поддерживать свой организм препаратами. Второе - это синдром перегрузки железом. Тут, конечно, ошибка наших врачей, "благодаря им" теперь у меня вместо 100% содержания железа в крови - 131%. Третье - это лимфофолликулярный гастрит. Кроме того, не вырабатывается гормон для надпочечников. Теперь буду лечиться, - с радостью в голосе сказала Анна.
Женщина говорит, что после правильного лечения ей стало заметно лучше.
- Я благодарна каждому, кто принял участие в моей судьбе. Спасибо всем за доброту и поддержку. Люди перечисляли деньги не только из Казахстана, но и из России и Украины. Звонили, сопереживали. Если бы не они, меня бы просто уже не было. Кстати, после приезда у меня осталось около 50 тысяч тенге. Эти деньги я перечисляю онкобольным женщинам, - отметила женщина.
Все остальные рекомендации и лечение от корейских врачей Анна получит онлайн примерно через месяц.
