" возбуждено 281 административное дело на общую сумму более 48 млн тенге.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента по контролю качества безопасности товаров и услуг ЗКО, с 5 июля по 19 августа мобильная группа провела 1463 рейдовых проверок. – По результатам проверок через департамент полиции Атырауской области поступило 1679 дела в отношении физических и юридических лиц не соблюдавших требований постановления главного санитарного врача области. Из них 85 прекращено административное дело за отсутствием состава нарушения, факты нарушений, указанные в деле не подтвердились, - сообщили санврачи. По статье 425 КоАП РК "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов– Среди них 186 штрафов наложены на физические лиц. В основном нарушения сводятся к несоблюдению масочного режима в закрытых помещениях, не соблюдение респираторной культуры при чихании, кашле, несоблюдение социальной дистанции. Общая сумма наложенных штрафов на физических лиц составляет 7,6 млн тенге. К ответственности привлечены 95 юридических лиц, а именно 55 владельцев продуктовых магазинов, 10 - в отношении объектов общепита, один магазин сотовый связи, один компьютерно-игровой клуб, семь - в отношении СТО, один магазин стройматериалов, три владельца автозаправочной станции, один владелец супермаркета, один - лотерейного клуба, один магазин бытовой техники, один магазин алкогольной продукции, две сауны, один магазин канцелярии, салон красоты, учебный центр, торговый дом, две строительные компании, три магазина одежды. Общая сумма наложенных штрафов составила 40,8 млн тенге, - пояснили в ДККБТУ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.