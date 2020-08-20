По данным РГП "Казгидромет", 21 августа в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут 24 градуса тепла, ночью +11. В Атырау переменная облачность, днем +31, ночью +18. Облачная погода без осадков ожидается в Актобе. Днем столбики термометров поднимутся до 22 градусов выше нуля, ночью +10. В Актау малооблачно, днем +33, ночью +23. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.