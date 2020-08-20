Скриншот с видео В редакцию "МГ" очевидцы прислали видео, как люди пытаются спасти миллионы мальков рыб. - В этом болоте очень много мальков, они умирают. Некоторые уже умерли и начинают гнить. Их здесь миллионы. Жители посёлка самостоятельно пытаются спасти мальков. Пусть два дня, пусть три дня мы будем здесь работать, но мы должны им помочь. Нам нужна помощь, - комментирует видео мужской голос. Несколько молодых людей, вооружившись подручными средствами, вылавливают мальков, помещают их в ёмкости с водой. Далее сельчане собираются выпустить мальков в ближайший водоём. В пресс-службе акима Атырауской области сообщили, что недалеко от поселка Амангелды вследствие весенних талых вод образовался небольшой водоем, в котором завелась рыба. – На место немедленно были стянуты сотрудники акимата, учреждения по защите животного мира, добровольцы. С их помощью удалось спасти около трех миллионов мальков, которые были выпущены в озеро Кигач. Всего в спасательной операции участвовали около 60 человек. Кроме этого, в камышах было обнаружено около 200 кг мертвой рыбы, - сообщили в областном акимате. gTnELqmKYJA R5a2ogjCIJE Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.