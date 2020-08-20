ДТП произошло 20 августа около 20.00 по улице Мухита, где столкнулись три машины: Sharan, Nissan и Hyundai. Как рассказал водитель автомашины Hyundai Аят Баймуканов, он ехал на зеленый свет светофора по улице Мухита в сторону ТД "Alem Plaza". – На встречу мне ехал Sharan. Неожиданно по улице Ихсанова со стороны СОШ №7 выехала автомашина Nissan. Водитель ехал на высокой скорости и на красный свет и столкнулся с Sharan. Обе машины полетели в мою сторону. Я резко начал тормозить и уходить влево, но меня все же зацепили, - рассказал Аят Баймуканов. По его словам, в аварии пострадали двое мужчин, которые ехали в автомашине Nissan. – Двоих парней увезла скорая. Еще Sharan после столкновения задел пешеходов. Но они вроде в порядке, - рассказал водитель. В пресс-службе департамента полиции факт ДТП подтвердили, однако подробности пообещали сообщить позже. В пресс-службе управления здравоохранения также пообещали прокомментировать состояние потерпевших позже. Другие подробности ДТП выясняются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.