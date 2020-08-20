Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции по РК, за прошедшие сутки всего по республике было зарегистрировано 244 новых случая СOVID-19. - В ЗКО зарегистрировали 18 новых случаев, из них десять человек являются бессимптомными носителями болезни, - пояснили в МВК. К слову, всего по Казахстану было выявлено 103 815 заболевших СOVID-19, в ЗКО - 6 629.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.