Всего за прошедшие сутки по области заразились 18 человек коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО 6,6 тысяч человек заболели СOVID-19 Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции по РК, за прошедшие сутки всего по республике было зарегистрировано 244 новых случая СOVID-19. - В ЗКО зарегистрировали 18 новых случаев, из них десять человек являются бессимптомными носителями болезни, - пояснили в МВК. К слову, всего по Казахстану было выявлено 103 815 заболевших СOVID-19, в ЗКО - 6 629. ТРЦ, крытые рынки и детсады откроют с 17 августа Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.