Как сообщил адвокат Муслима Ундаганова Абзал Куспан, 19 августа он узнал о том, что постановление об уголовно-досрочном освобождении будет пересмотрено. – В этот же момент на мою почту поступили ходатайство прокурора о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам и рапорт о регистрации уголовного дела в отношении судебного исполнителя. Не было времени для подготовки, но тем не менее приняли участие в этом судебном заседании, где опровергли каждые доводы прокурора, которые не соответствовали действительности. Судья в спешке, огласив заранее подготовленное постановление, поспешно покинул зал судебного заседания, не разъясняя свое решение. Когда приехал к дому Муслима Ундаганова, то его дом был уже окружен и оцеплен полицейскими, - рассказал Абзал Куспан. По словам адвоката, к этому времени Муслим Ундаганов, собрав вещи, спокойно ожидал исполнения решения. – Однако бойцы СОБР без стука в дверь и предъявления документов штурмом захватили дом, ворвавшись из другого входа, повалив на пол пожилого 64-летнего брата Муслима Ундаганова, младшего брата, не пожалев при этом малолетних детей, испуганно навзрыд плакавших от происходящего! Некоторые вещи повреждены, а некоторые похищены (составляется список похищенных предметов). Старший брат - пенсионер - попал в больницу. До этого случая думал и окончательно решил с предстоящего понедельника прекратить адвокатскую деятельность, - отметил Абзал Куспан. Кроме этого, адвокат заявил, что Муслим Ундаганов полностью погасил свою часть задолженности в сумме 51 млн тенге, в то время как другие осужденные вышли по УДО. z9xxgB-sySo jcLebMLjKGc Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.