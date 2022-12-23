Повышение пенсий и новый возраст для женщин: что будет с пенсией в 2023 году

– Пенсия состоит из двух частей - солидарная и базовая. Солидарная пенсия рассчитывается от трудового стажа, который человек наработал до первого января 1998 года и от его дохода. Базовая пенсия рассчитывается от общего стажа, как солидарного, так и накопительного. С 1998 года каждый работодатель за своего работника ежемесячно перечислял 10% отчисления в ЕНПФ и именно по нему определяется накопительный стаж для базовой пенсии. Если раньше минимальное значение базовой пенсии составляло 54% от прожиточного минимума, то теперь этот показатель довели до 60%. Если стаж человека составляет меньше 10 лет или нет его совсем, то ему гарантирована выплата в размере 60% от прожиточного минимума, а за каждый год работы сверх 10 лет прибавляется по 2% за каждый год стажа, - пояснил Асхар Кожумов.Стоит отметить, что со следующего года также увеличится размер солидарной пенсии на 10,5%. Например, если пенсионер до декабря этого года получал 80 тысяч тенге, то с первого января солидарная пенсия будет увеличена на 10,5% и составит 88 400 тенге.
– Но здесь ввели ещё одно изменение. Когда мы рассчитываем пенсию, мы берём его доход. Максимальный доход для исчисления пенсий на сегодня составлял 46 МРП, что равен 146 280 тенге. Если у человека среднемесячный доход был 200-300 тысяч тенге, всё равно мы брали для расчёта пенсий доход в размере 46 МРП и от него рассчитывали размер пенсии. Вот это пороговое значение увеличили и теперь оно будет составлять не 46 МРП, а 55 МРП. В результате доход, с которого будет исчисляться пенсия, будет равен 189 750 тенге. Поэтому с первого января 2023 года повышение пенсий будет осуществляться в двух вариантах, сначала мы увеличим получаемый размер пенсий на 10,5%. Если заработная плата граждан, которые вышли на пенсию в последние годы была большая, а мы взяли в расчёт доход 46 МРП, то мы пересчитаем их доход, и назначим ту пенсию, которая будет выгодна ему. Но это касается не всех, а тех, кто выходил на пенсию в последние годы, - отметил Асхар Кожумов.Кроме этого изменятся размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по потере кормильца. Их размеры высчитываются от размера прожиточного минимума. А также изменяться размеры специальных государственных пособий, пособий многодетным матерям, многодетным семьям, пособий по уходу за ребёнком, в связи с изменением размера месячного расчетного показателя. Ещё одним новшеством является возраст выхода на пенсию для женщин. Он зафиксирован на уровне 61 год и будет действовать в течение пяти лет. Также будут увеличены размеры социальных выплат из средств государственного фонда социального страхования по случаям потери трудоспособности и потери кормильца на 8,5%. С первого января 2023 года также будут увеличены размеры социальных выплат по случаю потери работы и составят 45% от потерянного дохода. А также с первого января 2023 года увеличиваются сроки выплат по уходу за ребёнком с одного года до полутора лет. На сегодня по ЗКО осуществляются более 260 тысяч социальных выплат гражданам, из них 92 тысячи являются пенсионерами. Ежемесячная потребность составляет более 14,5 миллиардов тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.