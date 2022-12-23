Повышение пенсий и новый возраст для женщин: что будет с пенсией в 2023 году

Повышение пенсий и новый возраст для женщин: что будет с пенсией в 2023 году

С первого января казахстанских пенсионеров ждут значительные изменения, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" В новом 2023 году в пенсионную систему Казахстана внесли изменения. По словам заместителя директора филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по ЗКО Аскара Кожумова, с первого января вносятся изменения в Закон «О республиканском бюджете» на 2023 - 2025 годы. В проекте этого закона меняются размеры социальных показателей, из которых исчисляются все социальные выплаты, в том числе и пенсионные. Так, со следующего года месячный расчетный