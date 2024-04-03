По информации директора филиала «Казгидромет» по ЗКО Тлегена Шапанова, в настоящее время наблюдается спад воды по всем малым рекам. Пики по ним уже прошли.

- Сейчас самая большая опасность возникает на территории Уральска, где находятся три крупные реки: Жайык (Урал), Чаган и Деркул. По прогнозным данным, на гидрологическом посту в Уральске по реке Жайык уровень воды ожидаем 850 сантиметров, при опасном уровне 850 сантиметров. Хочу отметить, что при достижении уровня в 650 сантиметров на гидрологическом посту Уральск, вода начинает выходить на пойменные участки, где находятся наши дачные массивы - это 1, 2, 3 дачная, район Мясокомбината, а также сёла Трекино и Желаево. Сейчас развивается паводковая обстановка в Оренбургской области. На сегодня сброс с Ириклинского водохранилища составляет 790 кубометров в секунду. Хочу отметить, что данная цифра в день меняется 3-4 раза за счет большого притока воды к Ириклинскому водохранилищу. Отмечу, что в 2023 году в период половодья сброс с Ириклинского водохранилища не превышал 15 кубометров в секунду. Также отмечается резкий подъем воды на реке Жайык в Оренбургской области на гидрологическом посту Жайык на 180 сантиметров, - рассказал Тлеген Шапанов.

По его словам, уже наблюдается вскрытие реки Сакмара - это самый большой приток Урала, которая дает 80% стока. На сегодня уровень воды за сутки поднимался на 60 сантиметров.

- При среднем паводке по Сакмаре проходит 1200-1500 кубометров в секунду. В этом году по прогнозам ожидаем большие объемы, возможно, 2000 и более кубометров в секунду. Также хочу отметить, что на сегодня на гидрологическом посту Уральск по реке Жайык отметка 587 сантиметров. По сравнению с данным на 8:00 наблюдается спад воды на 13 сантиметров. Это обусловлено тем, что идет задвижка льда, по этой причине уровень воды колеблется, - уточнил директор филиала «Казгидромет».

К слову, по информации ведомства, за последние 30 лет самый большой уровень воды в реке Урал на гидропосту Уральск наблюдался в 1994 году и составил тогда 853 см, то есть превысил опасную отметку. А за всю историю уровень воды в реке повышался до 943 см и было это в 1942 году.