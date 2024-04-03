В редакцию "МГ" обратились жители дачных кооперативов в Уральске, которые затопило талыми водами.

- В наши кооперативы вода пришла вчера, быстро пришла. У нас круглогодично проживают 20 семей. Мы все покинули дачи вчера, но несколько ребят остались на дежурство. Они рассказывают, что вчера увидели автомобиль у первых домиках при въезде в кооператив, они стали плыть к ним на лодке, думали может людям помощь какая нужна. Но те увидев их, быстро сели в машину и уехали. Номера ребята не увидели. Дежурства полицейских у нас нет, ребята поделились на группы и дежурят самостоятельно, - рассказала председатель садоводческого кооператива Березка - 1 Нина.

По словам председателя другого дачного общества "Кожевник", котрый также как и первый находится врайоне Областного Кардиологического центра, у них также не организовано круглосуточное дежурство полицейских. Хотя подозрительных людей, по словам дачников, они уже видели.

- Мы понимаем, что это дачи и нас предупреждали, чтобы мы на помощь не надеялись, но у нас здесь имущество, примите меры, организуйте дежурство, - говорит председатель кооператива Ольга.

Никто из них в полицию не обращался, так как ни номеров автомобилей, ни конкретных людей они запомнили.

Между тем, в пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что случаев мародерства в дачных обществах не зарегистрировано.



— Таких фактов (мародерства - прим.автора) нет. Никто из жителей этих дачных обществ не обращался. Если вдруг кто-то из граждан поймает кого-то или увидит, то пусть звонят в полицию. Наши сотрудники несколько дней эвакуировали жителей дачных массивов. Они всю ночь были там и сейчас тоже там, — сообщили в пресс-службе ДП ЗКО.

К слову, еще одна проблема, с которой столкнулись дачники - это брошенные в кооперативах животные.