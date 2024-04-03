В суде Астаны продолжается рассмотрение резонансное дело по факту истязания и убийства Салтанат Нукеновой. На скамье подсудимых Куандык Бишимбаев, который продолжает давать показания в суде. Во время дачи показаний Бишимбаев начал рассказывать, как умирала Салтанат Нукенова.
Во время дачи показаний Бишимбаев стал рассказывать о том, как умирала Салтанат Нукенова. По его словам, девушка получила сильный удар в туалете, упав на унитаз.
– Она ударилась о стенку, как-то полетела - стена у нее была справа, она начала заваливаться и полетела сначала о стену, от нее как-то оттолкнулась рукой и лицом упала на унитаз. Просто очень сильный был удар. И от унитаза у нее лицо отскочило, и она еще упала на пол. Два удара. Я так немного опешил. Наблюдал за тем, что происходит. Она, наверное, секунд 10-15 лежала в этом состоянии с унитазом, она лежала, штаны уже болтались ниже колен. Я наблюдал, стоял смотрел, - утверждает Бишимбаев.
Во время дачи показаний подсудимый рассказал о ссоре, которая произошла между ними в ресторане Bau.
– Я развернулся. Подошел, схватил ее за волосы, дал ей четыре пощечины сильных. Она упала. Я опять не мог понять, она специально это делает или ей плохо. Я был в непонимании, в каком состоянии находится. Когда она упала, я пнул ее раза три-четыре по бедру и ягодице. Я понимал, что никакие жизненные органы не могу и не должен задеть. Я просто со злости пнул ее раза четыре, говорил: "Вставай, че ты!" Она не вставала, и я за волосы начал ее поднимать. Там туалет был, я ее туда затащил, чтобы она умылась и я умылся. Чтобы остановиться. И оттуда я ее, уже за волосы держа, повел в VIP номер 1, - рассказал Бишимбаев.
Далее, по словам Бишимбаева, Нукенова прилегла на диван и захрапела. Бишимбаев решил, что ей нужно поспать, лёг рядом и курил.
Позже Бишимбаев позвонил Байжанову.
– Она точно держала шею, двигала руками. Когда я ее перевернул, пригласил Байжанова. Завернул ее так, чтобы не видно было. И два пледа - один спереди, другой со спины, как сарафан получился. Когда Байжанов зашел, мы ее приподняли, она встала. Она двигалась. Мы ее не волочили. Она шею держала. Она переставала храпеть, как будто просыпается. Мы прошли 5-6 метров к двери ViP, я думал, она разойдется и сделает шаги и проснется. Но этого не произошло. Она была как пьяный человек. Она не храпит, мычит что-то. Думали, как в таком виде ее везти. Байжанов сказал: "Может, я вас закрою тут, отоспитесь?" Было уже 10:30, скоро персонал должен был прийти. Я попросил Байжанова закрыть нас, чтобы никто не зашел, - рассказал подсудимый.
Далее, со слов Бишимбаева, в 13:30 он начал будить Нукенову, однако она не просыпалась. При этом, по словам подсудимого, уже было видно, что на ее лице образовался "большой синяк на всю левую сторону лица и был вспухший нос".
– Я сильно заволновался. Это меня, честно говоря, сильно напрягло. В моем телефоне можно проверить – когда я увидел, что у нее синяк большим становится, я позвонил, у меня была знакомая ясновидящая, я ей позвонил. Я говорю: "Она не проснулась, у нее такой синяк, с ней все в порядке?" Она попросила перезвонить через 10 минут. Я перезвонил, она сказала: "Да, она просто устала. Придет в себя – пойдете домой". У меня от сердца отлегло. Я ее еще попросил: ––Почитайте, пожалуйста, чтобы она быстрее восстановилась". Я увидел, что синяк стал больше. Думал: "Как буду с Салтой объясняться?" Я не наносил ей ударов ни кулаками, ни ногами по важным частям тела. Я позвонил Байжанову, попросил купить аспирин и кетонал, - продолжил Бишимбаев.
Также Бишимбаев рассказал, почему он попросил удалить записи с камер видеонаблюдения.
– Не потому, что я скрывал убийство. Салтанат на тот момент была жива. Я хотел удалить, потому что есть Telegram-каналы, любой охранник может выложить. И моменты, где мы на улице ругаемся, и где я побои наносил, этот момент тоже есть. При желании это все можно продать Telegram-каналу какому-нибудь. Мы живем в такое время, информация продается. Поэтому я попросил удалить все с камер, - добавил он.
Далее участники процесса перешли к просмотру записей с камер видеонаблюдения.