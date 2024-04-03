В суде Астаны продолжается рассмотрение резонансное дело по факту истязания и убийства Салтанат Нукеновой. На скамье подсудимых Куандык Бишимбаев, который продолжает давать показания в суде. Во время дачи показаний Бишимбаев начал рассказывать, как умирала Салтанат Нукенова.

Во время дачи показаний Бишимбаев стал рассказывать о том, как умирала Салтанат Нукенова. По его словам, девушка получила сильный удар в туалете, упав на унитаз.

– Она ударилась о стенку, как-то полетела - стена у нее была справа, она начала заваливаться и полетела сначала о стену, от нее как-то оттолкнулась рукой и лицом упала на унитаз. Просто очень сильный был удар. И от унитаза у нее лицо отскочило, и она еще упала на пол. Два удара. Я так немного опешил. Наблюдал за тем, что происходит. Она, наверное, секунд 10-15 лежала в этом состоянии с унитазом, она лежала, штаны уже болтались ниже колен. Я наблюдал, стоял смотрел, - утверждает Бишимбаев.

Во время дачи показаний подсудимый рассказал о ссоре, которая произошла между ними в ресторане Bau.