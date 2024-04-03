26-летний спасатель получил удар ножом во время проведения противопаводковых мероприятий. Он оказывал помощь местным жителям на берегу реки Караозен.

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Бауржан Сыздыков тогда выразил сожаление о том, что спасателям часто приходится оказываться в опасных ситуациях.

– К сожалению, когда наши спасатели приходят и спасают, есть люди среди нашего народа, которые ещё и в спину вонзают нож. К сожалению, так произошло. В ЗКО наши два спасателя стояли на берегу реки и переправляли людей с одного берега на другой на лодке. И к ним приходят двое местных жителей, начинают придираться, – сообщил Бауржан Сыздыков.

По его словам, спасателям удалось договориться с мужчинами, однако вечером, выпив спиртное, они вернулись, чтобы подраться.

Казталовский районный суд рассмотрел ходатайство прокуратуры о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении 31-летнего мужчины. Его подозревают в совершении преступления по статье 380 УК РК «Посягательство на жизнь сотрудника». Санкция статьи предусматривает наказание от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.