Восемь человек погибли в жуткой аварии в Актюбинской области

Дорожно—транспортное происшествие произошло третьего апреля возле поселка Маржанбулак на трассе Самара—Шымкент. Столкнулись большегруз Volvo и минивен Toyota—Аlhpard, которым управлял гражданин Узбекистана. В результате аварии водитель минивена и семь его пассажиров, граждан Узбекистана, погибли на месте происшествия.

Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, по предварительным данным, у грузового автомобиля лопнуло колесо при движении, водитель потерял контроль за транспортом и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.

Ведётся досудебное расследование. Назначены экспертизы.

Фарида ЗАРИП