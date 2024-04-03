Об этом сообщили в агентстве по регулированию и развитию финансового рынка. Так, банки и микрофинансовые организации Казахстана предоставляют пострадавшим от паводков казахстанцам автоматическую отсрочку платежей по кредитам на срок три месяца. Списки пострадавших будут формироваться согласно данным акиматов. Отсрочка действует с первого апреля по 30 июня.

По кредитам пострадавших граждан не будут начисляться штрафы и пени за просрочку платежей.

– Всем пострадавшим индивидуальным предпринимателям, а также субъектам малого и среднего бизнеса, для которых паводки повлеки нарушение хозяйственной деятельности будет предоставлена отсрочка платежей по кредитам с учетом поданного ими заявления. Банки и МФО проведут индивидуальный анализ каждого пострадавшего заемщика для оценки влияния ущерба от стихии, нанесенного имуществу и личному хозяйству, доходам и финансовому положению заемщиков, на основе которого будут определены дополнительные меры персональной поддержки по кредитам, - сообщили в агентстве.

Для информирования пострадавших граждан и предпринимателей о мерах помощи заемщикам на официальных сайтах и аккаунтах кредитных организаций в социальных сетях публикуются конкретные алгоритмы подачи соответствующих заявлений и порядок проведения реструктуризации кредитов.

Для облегчения процесса взаимодействия с заемщиками банками и МФО реализуется сервис дистанционной подачи заявлений пострадавшими заемщиками.