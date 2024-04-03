— В «Желаев нан» я нашла не просто хлеб, а истинное наслаждение для вкуса. Такой с кислинкой, а главное его срок хранения впечатляет, хранится долго и не обрастает плесенью через пару дней после покупки. Радует, что всё это возможно создать из натуральных ингредиентов. Это, наверное, одно из моих личных требований к выпечке и ответ на вопрос, почему я выбрала «Желаев нан». Мои дети любят завтракать их круассанами, — поделилась отзывом жительница Уральска Алтынай.

Ассортимент «Желаев нан» варьируется от аппетитных пряников до нежных кексов, от пышных маффинов до хрустящих круассанов.

— Сейчас очень много выбора на рынке хлеба, есть мини-пекарни, одним словом – ассортимент широкий. Но «Желаев нан» изготавливает просто великолепную выпечку и цены не кусаются, как у других. Каждое утро начинается с чашки кофе и свежего хлеба от «Желаев нан». Это маленькая радость, которую я дарю себе каждый день, — отметила жительница Уральска Индира.

Сотрудники пекарни говорят, что используют только натуральные ингредиенты и отборную муку.

— Выбирая «Желаев нан», я уверена в качестве и свежести. Мои дети обожают их сладкую выпечку, и я рада, что могу предложить им только лучшее. На любом семейном торжестве наш стол украшает торт от «Желаев нан», — поделилась жительница Уральска Татьяна.

Изделия «Желаев нан» без искусственных добавок и консервантов.

— Очень нравится, что они не экономят на качестве, выбирая исключительно натуральные компоненты для своих изделий. Плюс ко всему - цены не кусаются, а выбор изделий радует разнообразием, — поделилась местная жительница Анна.

Фирменные киоски «Желаев нан» находятся по всему городу.

— Неважно, в какой их магазин я захожу – везде чистота, порядок и невероятно аппетитный запах свежей выпечки. Персонал всегда вежлив, — поделилась жительница Уральска Айнура.

Более подробную информацию об ассортименте пекарни можно посмотреть на Instagram странице @jelaev_nan

— Я всегда рекомендую эту пекарню друзьям и знакомым, потому что знаю: здесь не подведут, — отметила жительница Уральска Анастасия. Попробуйте выпечку «Желаев нан» и откройте для себя вкус, который превосходит ожидания!

