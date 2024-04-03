До 790 кубометров в секунду увеличился сброс воды с Ириклинского водохранилища в Урал

Согласно данным на сайте филиала "Управление эксплуатации Ириклинского водохранилища", сегодня, 3 апреля, сброс воды с водохранилища в реку Урал снова увеличился. На сегодня он составляет 790 кубометров в секунду.

- Уровень верхнего бьефа - 243,98 мБС (НПУ 245 мБС). Объем -3005 млн м3. Приток на второе апреля - 1890 м3/с . Среднесуточный сброс через гидроузел -790,0 м3/с. Свободная емкость 252 млн м3, - говорится на сайте ведомства.

Отметим, что по информации филиала "Казводхоз", второго апреля отметка Ириклинского водохранилища (Российская Федерация) – 243,53 м (НПГ – 245,0), приточность к водохранилищу – 1630,0 м³/сек. Свободная емкость – 364,0 млн.м³, сброс в реку Урал с 1 апреля – 390 м³/секунду.