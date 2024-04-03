Речь идет о селе Махамбет (бывшее Жданово) района Байтерек. По информации ДЧС талые воды со степи пришли в поселок, людей эвакуируют, скот выгоняют в безопасное место.

Сельчане говорят, что вода пришла очень быстро.

- 31 семью мы эвакуировали еще утром, когда вода только шла. Из них две семьи находятся в эвакопункте, расположенном в местной школе, остальные уехали к родственникам. Талая вода вошла во дворы 27 домов, но прошла ли она в сами дома, пока неизвестно. Также вместе с жителями подсчитали скот, который отогнали в безопасное место. Кстати, информация о том, что затопило села Павлово и Горбуново, не соответствуют действительности, - сообщили в акимате района.