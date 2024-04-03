Речь идет о селе Махамбет (бывшее Жданово) района Байтерек. По информации ДЧС талые воды со степи пришли в поселок, людей эвакуируют, скот выгоняют в безопасное место.
Сельчане говорят, что вода пришла очень быстро.
- 31 семью мы эвакуировали еще утром, когда вода только шла. Из них две семьи находятся в эвакопункте, расположенном в местной школе, остальные уехали к родственникам. Талая вода вошла во дворы 27 домов, но прошла ли она в сами дома, пока неизвестно. Также вместе с жителями подсчитали скот, который отогнали в безопасное место. Кстати, информация о том, что затопило села Павлово и Горбуново, не соответствуют действительности, - сообщили в акимате района.
Между тем, из села Узунколь Теректинского района эвакуировали жителей, остались около 150 мужчин.
По словам начальника управления ДЧС Нуралы Мусиева, на месте находится спецтехника и в случае прямой угрозы, оставшихся жителей вывезут.
@mgorod.kz2022 #ЗКО #Махамбет #паводок ♬ оригинальный звук - mgorod.kz