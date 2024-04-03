Паводок в ЗКО: Урал за сутки поднялся еще на один метр

По последним данным РГП “Казгидромет”, из-за теплых погодных условий ожидается ослабление ледовых явлений, подъем уровней воды на реках превышает опасных отметок.

Вчера, 2 апреля, на реке Урал в селе Январцево уровень воды составлял 555 сантиметров. Сегодня, 3 апреля, уровень воды составляет уже 659 сантиметров.

Уровень реки Урал в Уральске второго апреля составлял 574 сантиметров, сегодня, 3 апреля, отметка – 600 сантиметра.

Река Чаган поднялась не сильно. Если вчера отметка достигала 1 247 сантиметров, то сегодня – 1 278. Однако цифры говорят, что уровень движется к опасной отметке.

Река Деркул в селе Белес района Байтерек. Если на 2 апреля был опасный уровень в 710 сантиметров, то на данный момент уровень составляет 684 сантиметра.

Река Деркул – село Таскала идет на убывание. Вчера уровень воды был 484 сантиметров, сегодня 396 сантиметра.

Река Утва – село Акшат также идет на убывание. 2 апреля уровень воды составил 463 сантиметров, сегодня – 418 сантиметра.

Уровень воды в реке Быковка – село Чеботорево сегодня составляет 818 сантиметров. Тогда как опасный уровень составляет 810 сантиметров.