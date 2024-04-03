По информации департамента ЧС ЗКО, дачи затопило в микрорайоне Самал-3. Спасатели осмотрели участок, на месте организовали дежурство. Более половины жителей заранее отправились к родственникам. Эвакуация людей продолжается.

Вода начала подтапливать дома вчера, второго апреля, когда в микрорайоне Самал на пешеходном мосту через реку Чаган образовался затор изо льда. Чтобы их пропустить, пришлось приподнять мост. Для этого пригнали технику, ковшами тракторов зацепили тросы, натянули их и приподняли. Тракторы удерживал кран.

Тем не менее из-за повышения уровня воды в Чагане, микрорайон Самал затопило.

В акимате города сообщили, что для эвакуации предоставлены несколько автобусов. В эвакуационных пунктах пока нет людей из микрорайона Самал. Видимо, люди выехали самостоятельно.

В настоящее время ведутся работы по укреплению берега.

Сообщается, что на дачных участках в поймах рек проживает около 10 тысяч человек. Эвакуация ведется с дачных обществ «Мичуринское», «Объединенное», «Ветеран», «Звёздочка» и других дачных массивов.